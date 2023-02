Condoléances au peuple mauritanien et à la famille Daddah suite au décès de Mariem, la première dame du pays. Une grande dame qui a servi la nation et qui est restée fidèle à une certaine idée de la Mauritanie fondée sur les valeurs de la citoyenneté.

Rapideinfo appris avec beaucoup de tristesse la nouvelle du décès de Mariem Daddah, première dame du pays, paix éternelle à son âme.

En cette douloureuse circonstance, le Directeur de Rapide info, Ahmed Ould Bettar et l’ensemble de l’équipe présentent leurs condoléances les plus attristées et expriment leur compassion la famille Daddah, particulièrement à Mohamedoun, Faiza et Azeddine Moktar Ould Daddah et à tous les Mauritaniens affectés par cette terrible perte.

L’Équipe de Rapideinfo implore Allah, le Tout Puissant, d’accueillir la défunte en son Saint paradis pour le repos éternel de son âme.

Nouakchott, le 12 février 2023