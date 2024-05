Conciliant et rassembleur, le nouveau Directeur Général Adjoint de la campagne du président sortant

Conciliant, et rassembleur, le nouveau Directeur Général Adjoint de la campagne du président sortant, son excellence Mohamed

Cheikh El Ghazouani, Sidi Mohamed Maham ne manquera pas de donner du brillant au paysage où se déroulera la campagne

présidentielle que nous avons désormais à nos portes. Une louable tentative du président sortant qui compte, en remplaçant

les vieux tubercules pernicieux, par des plus frais, et plus sains, faire tenir à nouveau la route à son équipe.

Les idéaux de l’homme de gauche, pétri de culture, ne sont pas en contradiction avec le réalisme de l’homme

de terrain, avisé, et prompt à saisir.

Ensuite, avec l’autorité de l’orfèvre en la matière, Sidi Mohamed Maham n’hésitera pas à annoncer d’entrée de jeu les couleurs.

Qui sont à la base des orientations du président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et qui se résument

ainsi qu’il suit : _Le temps n’est plus à l’exclusion. _Tout le monde est le bienvenu.

_L’apport de chacun est une pierre qui a sa place qu’aucune autre ne peut prendre dans l’édifice national.

_Nos bras sont ouverts et nos cœurs le sont tout autant. _Finies les initiatives isolées. _L’effort se doit d’être collectif. _L’appartenance

à tel ou tel courant intellectuel, tout comme la couverture idéologique proclamée des uns et des autres importent peu.

Mais le plus important est que chacun sente ce besoin pressant que nous avons de lui, dans notre effort de nous redresser

comme un seul corps. _Et mieux encore, qu’ils comprennent qu’ensemble, nous pourrons désormais accomplir toutes les choses

devant lesquelles – pour les avoir abordé individuellement – nous sommes restés trop longtemps en contemplation.

Et comme le laboureur à ses enfants, Ould Maham nous incitera à fouiller, à bêcher le programme du président, à la recherche de ce précieux trésor

qu’il a tenu enfoui quelque part sous l’adage de : L’UNION FAIT LA FORCE.

Finalement, je pense, qu’avec lui, vous apprendrez des choses que vous ignoriez justement.

DaD.