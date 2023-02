Communiqué du Syndicat des fournisseurs Mauritaniens (SFM) :

Nous membres du Syndicat des Fournisseurs Mauritaniens (CFM), conscients de l’équité et de la transparence instaurée par Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani dans la gestion des marchés publics, sommes résolus à participer au développement du pays encouragés par la justice constatée dans les politiques du gouvernement suivant les orientations de Son Excellence Président de la République.

Le syndicat des fournisseurs Mauritaniens est une entité légale qui regroupe des hommes d’affaires et qui se plient à la législation du pays. Nous sommes une organisation qui a organise le secteur et qui permet la fluidité dans le travail économique. Il s’agit d’acteurs incontournables de la vie économique et des partenaires actifs du secteur public qui répondent présents dans les moments cruciaux.

Résolument engagés et guidés par l’esprit de justice, notre ambition est de participer dans le développement en apportant une pierre à l’édifice.

C’est dans cet esprit que nous demandons au Président de la République de nous rendre justice en nous permettant d’être représentés dans les commissions de passation de marché du secteur public étant bien entendu que nous sommes des partenaires. Cela permettra plus d’équité et de transparence et une plus grande implication des acteurs participant avec le secteur public.

Le Président du Syndicat des Fournisseurs Mauritaniens

Mohamed Mahmoud Ould Sidi Ould Memoune