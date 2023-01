En direct- le Premier ministre présente l’action du gouvernement

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a présenté le plan du gouvernement à l’Assemblée nationale lors d’une séance plénière jeudi matin, présidée par le président de l’Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baya, en présence de membres du gouvernement.

Dans sa déclaration, le Premier ministre a affirmé l’attachement du gouvernement à la responsabilité de la politique générale du gouvernement, démontrant sa détermination à sauvegarder la politique des intérêts des citoyens, mettant en œuvre les directives du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, qui a toujours souligné que le citoyen est le but et le but ultime de toute action de développement.