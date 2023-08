Communiqué du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Le ministère de l’Intérieur appelle les citoyens à éviter les marécages et à rester à l’écart des plages désertes

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a appelé les citoyens à respecter les mesures de précaution pour éviter les risques de noyade résultant des fortes précipitations enregistrées jusqu’à présent, parfois accompagnées de fortes pluies torrentielles, qui conduit à la formation de nombreux mares et marécages.

Dans un communiqué rendu public mardi et dont une copie a été obtenue par l’Agence mauritanienne d’information, le ministère a également appelé les habitants des villes de Nouakchott et Nouadhibou à éviter les plages désertes et non surveillées.

Voici le texte de ce communiqué :

“Depuis le début de l’actuelle saison d’hivernage, les pouvoirs publics ont œuvré pour sensibiliser et alerter les citoyens sur les risques croissants de noyades résultant des fortes précipitations enregistrées jusqu’à présent, parfois accompagnées de fortes pluies torrentielles, qui ont conduit à la formation de nombreuses flaques d’eau et marécages.

Malgré les alertes et avertissements répétés, nous enregistrons malheureusement encore de nombreux cas de noyades mortelles, le dernier en date étant la mort de quatre enfants par noyade samedi dernier, correspondant au 19 août 2023.

Au lendemain des malheureux décès survenus, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a présenté ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des défunts, demandant à Dieu Tout-Puissant de les entourer de son immense miséricorde et de les faire entrer dans son paradis.

À la lumière de ces incidents douloureux, le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation appelle les citoyens à s’en tenir strictement aux mesures de précaution recommandées afin d’éviter des incidents similaires à l’avenir :

• Éviter d’habiter ou de construire dans les zones de passage de cours d’eau

• Ne pas traverser les cours d’eau lors des crues.

• Empêchez les enfants de nager dans les mares.

• Quant aux habitants des villes de Nouakchott et Nouadhibou, évitez les plages désertes et non surveillées.

AMI