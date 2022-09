Bulletin des urgences : Hausse du niveau des eaux du fleuve (4,82m)

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a annoncé, dans son bulletin quotidien sur les dégâts causés par les pluies, qu’à cause des pluies torrentielles et des vents qui les accompagnaient, le niveau du fleuve est monté à 4,82 m, et le bulletin a passé en revue les interventions effectuées au profit des familles touchées par les dernières pluies.

Voici le texte du bulletin dont l’Agence Mauritanienne d’Information a reçu copie :Bulletin quotidien du 16 septembre 2022

Brakna :

– Le wali a visité les moughataas de la vallée, en commençant par Boghé puis Bababé, puis Mbagne, dans le but d’examiner la situation des villages touchés par la montée des eaux du fleuve et d’effectuer des distributions gratuites aux familles touchées.

– Et au niveau de la moughataa de Mbagne,

Le wali a officiellement donné le coup d’envoi d’une opération de distribution de paniers de nourriture et de tentes aux familles touchées par les pluies, en particulier celles dont les maisons ont été endommagées, a commencer par le regroupement de Niabina.

Trarza :

Moughataa de Tékane

Arrondissement de Lixaiba 2

Observations :

Hausse du niveau des eaux du fleuve à 5,82m.