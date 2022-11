communiqué du conseil des ministres mauritanie: les résultats

communiqué du conseil des ministres mauritanie.

Des ministres ont commenté, jeudi soir, les résultats du conseil des ministres, réuni auparavant.

Il s’agit des ministres de l’Equipement et des Transports, porte-parole du gouvernement, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et des Pêches et de l’Economie maritime, respectivement MM. Nany Ould Chrougha, Mohamed Lemine Ould Aboye Ould Cheikh El Hadrami et Mohamed Abidine Ould Maayif.

Intervenant le premier, le porte-parole du gouvernement a déclaré que le conseil des Ministres a examiné et adopté plusieurs projets de décrets, dont deux relatifs au fonctionnement du Haut Conseil de la Recherche scientifique et de l’Innovation et à la création d’un établissement dénommé Agence Mauritanienne des Affaires maritimes. « A cela s’ajoute une communication concernant la stratégie nationale de la Recherche scientifique et de l’Innovation 2022-2026 ».

Lui succédant, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a souligné le projet relatif au Haut Conseil de la Recherche scientifique et de l’Innovation, vise à améliorer la gouvernance de cet organe, en le rendant plus opérationnel de sorte qu’il puisse jouer convenablement son rôle.

Il a expliqué que le nouveau texte, intervient à la suite des recommandations de la dernière réunion du conseil, ayant eu lieu en janvier 2022. « A ce moment-là, il avait été préconisé de réviser son fonctionnement, notamment la périodicité des réunions », note-t-il. Le ministre, qui indique que le conseil n’a tenu que deux réunions depuis 2016, annonce que la périodicité sera désormais d’un an, et souligné que le conseil fera un rapport annuel détaillé adressé au Président de la République.

Le ministre a rappelé que le conseil, présidé par le Premier ministre, doit remplir plusieurs missions, dont le suivi et l’évaluation de la recherche scientifique en Mauritanie, y compris les stratégies et politiques publiques liées à l’innovation.

Communiqué du conseil des ministres Mauritanie: Recherche et Innovation

M. Boyé a présenté, également, les grandes lignes de la Stratégie nationale de Recherche et de l’Innovation pour 2022-2026, première du genre en Mauritanie.

Il a expliqué que la stratégie traduit la vision de l’Etat, qui fait de la recherche scientifique et de l’innovation, un levier majeur de la transformation de l’économie et impactant positivement la société. Selon le ministre, la stratégie doit contribuer à la vitalité de l’économie nationale, à travers la création de valeur ajoutée, d’emploi et de renforcement de la croissance.

« La nouvelle stratégie comprend sept axes majeurs, dont l’un concerne l’augmentation du budget alloué à la recherche scientifique. Il devrait ainsi représenter 0,3% du PIB d’ici 2026, contre 0,1% actuellement, a annoncé le ministre. La stratégie devrait renforcer considérablement les ressources humaines, l’acquisition d’équipements de pointe et assurer une meilleure gouvernance du secteur », poursuit-il.

Au sujet de la période écoulée, le ministre a relevé que 29 doctorants ont bénéficié de bourses d’excellence dans le cadre de la stratégie du gouvernement, notant que la création de l’Agence nationale de la Recherche scientifique et de l’Innovation, en 2020, du Fonds national de la Recherche Scientifique, ainsi que les efforts de renforcement du Conseil Supérieur de la Recherche Scientifique s’inscrivent dans une volonté réelle du gouvernement de faire de la recherche et de l’innovation des vecteurs de développement.

Répondant à une question concernant la résidence universitaire, le ministre a déclaré qu’elle ouvrira ses portes incessamment, ajoutant que le processus d’enregistrement des étudiants est en cours et devrait s’achever dans deux semaines.

Il a, par ailleurs, souligné que le restaurant fonctionne déjà et qu’au moins 1300 étudiants seront logés.

Agence mauritanienne des Affaires maritimes.

De son côté, le ministre des Pêches a commenté le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence mauritanienne des Affaires maritimes.

Le ministre indiqué que la création de cette nouvelle institution contribuera à l’allégement de certaines charges financières d’une part, tout en coiffant tous les démembrements qui constituaient l’administration et la surveillance maritime.

L’établissement, souligne le ministre, va disposer des prérogatives de l’Etat du Pavillon, de l’Etat du Port et de l’Etat côtier, conformément aux conventions internationales et va gérer le domaine public maritime et du transport maritime, entre autres.

M. Maayif a déclaré que l’agence jouera un rôle plus important, dans la protection et la préservation du milieu marin et côtier, surtout dans le contexte actuel marqué par la découverte et l’exploitation prochaine du gaz et du pétrole.

Interpellé par rapport au repos biologique, le ministre a affirmé qu’il devait durer deux mois (octobre et novembre), et qu’il sera prolongé d’un mois. Soit, jusqu’en décembre 2022.

D’après le ministre, la mesure vise à préserver les ressources halieutiques du pays, et cela conformément aux recommandations scientifiquement motivées.

Il a, en effet, annoncé qu’une surpêche du poulpe a été constatée en septembre 2022. Le prolongement de l’arrêt permettra, selon lui, d’éviter d’éventuels effets négatifs à l’avenir, notamment la rareté du poisson.

De son côté, le porte-parole du gouvernement a répondu à plusieurs questions relatives aux denrées alimentaires périmées, estimant que les services concernés ont procédé à la confiscation et à la destruction desdits produits.

M. Chrougha a rappelé que la protection du consommateur est une priorité, annonçant au passage qu’un comité planche en ce moment sur la création d’un nouvel organisme chargé de la surveillance et du contrôle des produits de consommation. Ceci explique le porte-parole, s’ajoute aux autres instruments déjà à pied d’œuvre.

Pour ce qui est de la construction de la route Adel Bagrou – Amourj, le porte-parole a précisé que le projet a tardé à être mis en œuvre, en raison du délai de sélection d’un bureau de suivi, qui a été plus long que prévu. Il a néanmoins assuré qu’une étude a commencé en octobre 2022 et que les travaux devraient débuter bientôt.

Enfin, le ministre a évoqué les incidents qui se sont produits récemment au nord du pays. Exprimant son regret face à la situation qui a conduit à la mort de citoyens, il les a exhortés à respecter les recommandations de l’Etat, et de ne pas traverser la frontière. Il est ici question d’orpailleurs qui ont perdu la vie en dehors des frontières nord.