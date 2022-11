Le Conseil des ministres jeudi 10 novembre 2022 : Communiqué

Le Conseil des Ministres s’est réuni le Jeudi 10 novembre 2022 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Le Conseil a examiné et adopté les deux projets de décrets suivants :

-Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d’un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence Mauritanienne des Affaires Maritimes » (AMAM).

Le projet de décret vise à renforcer les capacités de l’administration maritime en vue d’assurer les mandats qui lui sont dévolus, d’une part, et les prérogatives de l’Etat du Pavillon, de l’Etat du Port et de l’Etat côtier qui lui sont conférées par les conventions internationales d’autre part.

Ainsi, l’AMAM, qui se substitue à la Direction de la marine marchande, est chargée de la gestion des navires, de la sureté et de la sécurité maritimes, de la gestion des transports maritimes, de la gestion des professions maritimes, de la protection et de la préservation du milieu marin et côtier, de la gestion des gens de mer, et de la gestion du Domaine Public Maritime.

-Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret n°2016-159 du 23 août 2016 portant création du Haut Conseil de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (HCRSI).

Le présent projet de décret vise à améliorer la gouvernance du système de la recherche et de l’innovation en renforçant et en rendant plus opérationnel le Haut Conseil de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, conformément aux engagements de Son Excellence le Président de la République.

Le Haut Conseil de la Recherche Scientifique et de l’Innovation est l’organe qui entre autres, assure le suivi et l’évaluation des politiques de recherche scientifique et d’innovation, fixe périodiquement les priorités nationales en matière de recherche scientifique et d’innovation, permettant d’atteindre des objectifs précis de développement durable, et arrête annuellement le budget destiné à l’appui aux projets et programmes de recherche.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a présenté une communication sur la Stratégie Nationale de la Recherche Scientifique et de l’Innovation 2022-2026.

Cette communication vise à présenter la stratégie nationale de recherche scientifique et d’innovation (SNRSI), mettant en place en cadre législatif et administratif approprié, fixant des axes prioritaires et posant les premiers jalons d’une coopération renforcée entre ses différents acteurs. Cette stratégie s’avère particulièrement utile pour stimuler les efforts de recherche et d’innovation et augmenter leur impact sur l’économie et la société.

La vision de la stratégie nationale de recherche scientifique et d’innovation 2022-2026 est de « faire de la recherche et l’innovation » un levier de transformation économique et sociale, de création de valeur et d’emplois, d’impulsion de la croissance et du bien-être social.

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par Intérim a présenté une communication portant sur la XIème (11ème) édition du Festival des Cités du Patrimoine à Tichitt.

Le festival des cités du patrimoine constitue, depuis sa création, un rendez-vous annuel d’appréciation de la véracité, l’authenticité et la diversité de notre patrimoine culturel.

Il contribue à la valorisation du potentiel culturel des quatre cités (Chinguitt, Ouadane, Tichitt, et Oualata), classées patrimoine mondial de l’humanité, en mettant en exergue leur capital patrimonial et leur rayonnement historique et civilisationnel dans toute la sous-région.

L’Edition de cette année, qui se tiendra à Tichitt, se caractérise par un plan de développement multisectoriel, élaboré et mis en œuvre par les différents départements. Elle compte aussi un éventail d’activités culturelles, susceptibles de promouvoir le potentiel culturel de notre pays, riche par sa diversité et tenace par son histoire et ses valeurs islamiques.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif a fait le point sur l’évolution et les conditions de démarrage de l’année scolaire avec un point de mire sur les inscriptions en première année de l’Ecole Républicaine, qui se chiffrent à 111.379 enfants inscrits sur toute l’étendue du territoire, dépassant ainsi l’effectif global attendu de 110.000.

Par ailleurs, le Ministère a commencé à réceptionner des livraisons en tables-bancs qui seront acheminées dès la semaine prochaine dans les régions, tandis que la réhabilitation des infrastructures scolaires se poursuit avec l’appui du patronat, en plus de l’accompagnement de la Commission de suivi pour assurer la qualité et l’accélération du travail.

Aussi, certains textes d’application de la loi d’orientation sont en cours de finalisation.

Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes :

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

Groupement Général de Sécurité des Routes

Direction Générale

‐Directeur Général Adjoint : Commissaire Contrôleur Vadili Ould Naji

Ministère de la Santé

Cabinet du Ministre

Chargés de Mission :

‐ Dr Mohamed Ould Weddady, Précédemment cadre au Cabinet du Ministre,

‐ Dr Marieme Kébé, précédemment Conseillère Technique chargée de la médecine hospitalière,

Conseiller Technique :

‐ Dr Khlil Cheikh Sidiya précédemment Coordinateur du Centre National des Opérations d’Urgence en Santé Publiques (CNOUSP)

Administration Centrale

Direction de la Qualité des Soins

‐ Directeur : Dr Ba Mohamed, précédemment DRASS de Nouakchott-Nord

Direction de la Médecine Hospitalière

‐ Directeur : Dr Moctar O. Mkheitir, Précédemment Directeur de la Qualité des Soins.

Etablissements publics

Hôpital de Nouadhibou

‐ Directeur : Dr Sid’Ahmed DAHDY, Professeur Hôspitalo-Universitaire,

Centre National des Opérations d’Urgence en Santé Publiques (CNOUSP)

‐ Directeur : Dr Mohamed Bouye Ould Soueilim Ould Hweichy, précédemment Chef Service Neurochirurgie à l’Hôpital Militaire.

Ministère de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration

Cabinet du Ministre

Chargés de Mission :

‐ Mohamed El Moctar Yahye Mohamedine, Ingénieur Telecom, titulaire d’un MBA de DUKE,

‐ Djibril Ibrahimma Sall, Ingénieur Télécom, précédemment Directeur Adjoint des Infrastructures.

Conseillers Techniques :

‐ Conseiller Technique Chargé du Suivi et Evaluation : Mohamedh Mahfoud Boubacar, précédemment Directeur de l’Informatique à Mauritel.

Administration Centrale

Direction des Infrastructures

‐ Directeur : Yakoub Mohamed Abeidi, précédemment au Ministère de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif.

Ministère de l’Agriculture

Cabinet du Ministre

‐ Conseiller Juridique : Abdoulaye Djimé DIAW, titulaire d’un Doctorat en Droit, professeur à l’Université de Nouakchott

Administration Centrale

Direction des Affaires Administratives et Financières

‐ Directrice Adjointe : Zeinebou Mohamed VLEIVL, titulaire d’une Licence en Comptabilité et Finances.

Ministère de l’Equipement et des Transports

Etablissements Publics

Mauritania Airlines International

‐ Directeur Général Adjoint : Mohamed NICOD.

URL courte: https://rapideinfo.mr/le-conseil-des-ministres-jeudi-10-novembre-2022-communique/