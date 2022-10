Le Premier ministre reçoit les ministres de la Recherche scientifique du Groupe des pays du dialogue 5 + 5

M. Mohamed Ould Bilal Messoud a reçu mardi en audience dans son bureau au Premier ministère, les ministres de la Recherche Scientifique, de l’Innovation et de l’Enseignement supérieur du Groupe des pays du dialogue de 5 + 5 participant à la cinquième conférence de ce groupe qui se tient actuellement à Nouakchott.

M. Kamal Badari, ministre algérien de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a précisé, au nom de ses collègues, dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information à l’issue de la réunion, qu’ils étaient venus exprimer au Premier ministre leur satisfaction quant à la convocation de cette réunion et l’organisation rigoureuse de ses travaux.

La réunion, ajoute -t- il, a été l’occasion d’étudier et de discuter les différentes questions soulevées par chaque État ; de rechercher les moyens les plus efficaces de résoudre les questions en suspens ; de donner de l’importance aux pourparlers et à la coopération bilatérale ainsi qu’à la coopération multilatérale pour atteindre les objectifs du Groupe.

Au cours de la période à venir, ils (les participants), œuvreront à développer cette coopération pour la réussite du Groupe.

M. Kamal Badari a exprimé ses sincères remerciements à la République islamique de Mauritanie pour l’organisation rigoureuse de cette importante réunion. Dans la même perspective, il a remercié le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour ses efforts en vue de la réussite de ce sommet dont les résultats seront visibles dans les prochains jours.

La réunion a été l’occasion, dit-il, d’évaluer toutes les forces et faiblesses, en accordant une importance particulière à la question de l’innovation, qui est la pierre angulaire du progrès des peuples de la région, et en s’efforçant d’étendre cette coopération à un partenariat dans le domaine de l’innovation, l’enseignement supérieur et la recherche, tout en veillant à ce que les efforts de tous soient conjugués pour que tous puissent en tirer profit.

Enfin, il a sincèrement remercié le Groupe de Dialogue 5 + 5 de la République islamique de Mauritanie pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité qu’ils leur ont réservé tout au long de leur séjour.

La réunion s’est déroulée en présence de la directrice du Cabinet du Premier ministre, Mme Aicha Vall Vergès, et de la conseillère du Premier ministre en charge de l’éducation, Mme Houda Babah.