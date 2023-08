Communiqué de presse du Conseil des ministres du 03 août 2023

Le Conseil des ministres s’est réuni aujourd’hui (03 août 2023), sous la présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République.

Le conseil a étudié et approuvé les projets de décrets suivants:

– Un projet de décret stipulant l’octroi temporaire d’un lopin de terre dans la wilaya du Trarza, district de Wad El Nagha en faveur de la société mauritanienne de la viande.

Le projet de décret vise à octroyer un terrain pour la mise en place d’un projet mauritanien de promotion de la viande rouge, dont le financement est estimé à plus de 600 millions MRU. Son objectif principal est d’établir un complexe d’engraissement du bétail et un abattoir industriel pour la production de viande rouge et de ses dérivés d’une part, et d’autre part, il contribuera de manière significative à l’activité économique et réduira le chômage, en créant plus de 500 emplois au début de sa première phase, ainsi qu’en améliorant la sécurité alimentaire et la santé grâce à des abattoirs modernes.

– Un projet de décret stipulant la concession définitive d’un terrain à Nouakchott Ouest au profit du Groupe Chinguetti Pharma pour la pharmacie et l’équipement.

Le projet de décret vise à octroyer un terrain dans le cadre de la création d’un projet industriel pharmaceutique, le premier du genre dans notre pays, dont l’objectif principal est de répondre à la demande nationale de médicaments de haute qualité et de renforcer les capacités dans ce domaine.

De plus, ce projet stimulera l’activité économique et contribuera à réduire le chômage et la pauvreté, et créera 50 emplois directs et 150 emplois indirects.

– Un projet de décret prévoit la nomination des membres du conseil d’administration du Laboratoire National de contrôle de la qualité des médicaments.

– Un projet de décret comprend la nomination du président du conseil d’administration de l’école de Santé Publique de Rosso.

– Projet de décret portant réorganisation et fonctionnement du Comité national de dénomination des lieux.

Le projet de décret vise à réorganiser le fonctionnement de la Commission Nationale de dénomination des lieux instituée par le Décret n ° 2011-278 du 09 novembre 2011, à travers:

* Apporter les modifications nécessaires à la traduction du terme toponymie en arabe, afin d’accorder au comité les pouvoirs nécessaires pour accomplir ses tâches dans l’inventaire des Noms géographiques du pays, les formaliser, les publier, les gérer et les mettre en évidence conformément aux objectifs qui lui sont assignés.

* Création de structures nationales, régionales et de district plus légères pour être plus pratiques et plus efficaces. À cet égard, il est proposé de modifier les articles 24, 25 et 26 de ce projet de décret.

* Limiter le mandat du président du comité à trois ans au lieu de deux, renouvelable une seule fois.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l’étranger a fait une déclaration sur la situation internationale.

Le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation a fait une déclaration sur la situation au pays.

Les ministres du l’action sociale, de l’enfance et de la famille, des Affaires islamiques, de l’enseignement originel, de l’Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’emploi et de la formation professionnelle ont fait une déclaration commune concernant l’ouverture de l’année scolaire et universitaire 2023-2024.

Cette déclaration vise notamment à présenter l’évolution des principales données du système éducatif au cours de la période2019-2023 et les prévisions à court terme pour 2023-2024, les réformes mises en œuvre dans ce contexte ont amélioré les performances du système éducatif national, dont les résultats peuvent être résumés comme suit:

Au niveau de l’action sociale, de l’enfance et de la famille, la capacité d’accueil a atteint 45 696 enfants dans 40 établissements publics, et le taux total de scolarisation préscolaire est passé de 9,2% pour l’année scolaire 2021/2022 à 15,2% pour l’année 2022-2023؛

En ce qui concerne les Affaires islamiques et l’enseignement originel, le nombre de femmes enseignantes est passé à 9 257 et 241 113 apprenantes, auxquelles s’ajoutent: au niveau secondaire, huit (8) instituts régionaux; au niveau supérieur, trois (3) Institutions.

Au niveau de l’éducation nationale et de la réforme du système éducatif, le nombre d’écoles a atteint 4 225 écoles, 698 écoles préparatoires et secondaires, la construction de 2 200 salles de classe, le recrutement de 8 000 employés dans l’éducation, l’impression et la distribution de 3,2 millions de manuels.

En ce qui concerne l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, la capacité a atteint 23 799 étudiants, avec un personnel enseignant de 889, la création de 4 établissements d’enseignement supérieur, la création d’un fonds de financement de la recherche scientifique, la souscription de 68 professeurs, 28 techniciens de laboratoire et 123 ouvriers.

Les principales réalisations en termes d’emploi et de formation professionnelle comprennent la formation de plus de 11 000 techniciens spécialisés, la création d’une école d’enseignement technique et de formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics à Riyadh /Nouakchott Sud.

Les prévisions à court terme pour 2023-2024 porteront, entre autres, sur:

– Acquisition de matériel, souscription de processions, augmentation de l’offre d’enseignement spécialisé pour les enfants handicapés؛

– Statistiques comptables, souscription au profit des établissements, organisation d’une souscription externe pour 9 000 enseignants de l’enseignement fondamental et secondaire, et construction du siège de la grande cour de Chinguitti à Akjoujt.

– Construction de 2 145 salles de classe et amélioration des conditions de vie des enseignants dans les zones isolées.

– La souscription d’enseignants chercheurs, hospitaliers et techniques supérieurs, la formation continue de 100 professeurs à l’Université de Nouakchott et l’achèvement de la construction et de la réhabilitation de certains établissements؛

– La mise en place d’un nouveau Centre de Formation Avancée dans le secteur agricole, l’accélération de la construction de nouvelles écoles minières, pétrolières et gazières à Nouakchott, et des services et technologies de l’information et de la communication à Nouadhibou.