Communique de presse: Célébration du 60ème Anniversaire du Partenariat entre la Mauritanie et la Banque mondiale

Célébration du 60ème Anniversaire du Partenariat entre la Mauritanie et la Banque mondiale

NOUAKCHOTT, 16 janvier 2024 – Aujourd’hui, au Palais des Congrès de Nouakchott, la Mauritanie et la Banque mondiale ont marqué le 60e anniversaire d’une collaboration fructueuse. Les six décennies de partenariat débuté en 1964, année où la Banque mondiale a posé les premières pierres de son engagement en soutenant la construction de la route Nouakchott-Rosso, ont été célébrées.

Dans les années 1980 et 1990, la Banque mondiale a contribué au développement des ressources naturelles et des infrastructures de la Mauritanie. Des projets majeurs ont été réalisés, tels que la rénovation de la SNIM (Société nationale industrielle et minière), l’exploration pétrolière, le développement minier, l’irrigation, l’agriculture ainsi que le projet MOUDOUN qui souligne l’importance accordée au développement des villes mauritaniennes.

Aujourd’hui, l’engagement de la Banque mondiale en Mauritanie met l’accent sur l’humain, avec des programmes tels que PASEB I et II, et INAYA, améliorant significativement l’accès à l’éducation et aux soins de santé.

Ces initiatives visent à protéger la population vulnérable contre les crises liées au changement climatique (sécheresse, inondations, insécurité alimentaire) et contribuent à un système de protection sociale adaptatif, en particulier via le Projet d’Appui au Système de Filets sociaux.

La récente Revue sur le Capital humain en Mauritanie, publiée par la Banque mondiale, met en avant l’importance du renforcement et de la préservation du capital humain ainsi que son rôle crucial dans la construction de la Mauritanie de demain.

Après soixante années de partenariat, la Banque mondiale est honorée de poursuivre son engagement pour un avenir prometteur en Mauritanie. Nous exprimons notre profonde gratitude au gouvernement mauritanien pour cette collaboration fructueuse et durable.

Je suis heureux d’avoir pu célébrer aujourd’hui cet important anniversaire, marquant le renouvellement de notre mission, celle de créer un monde sans pauvreté sur une planète habitable : depuis 1964, nous sommes déterminés à apporter un soutien à la croissance durable, résiliente et inclusive de la Mauritanie, a déclaré Ousmane Diagana,

Vice-Président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

