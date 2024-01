Le président de la République reçoit une délégation du FMI

Le président de la République reçoit une délégation du Fonds Monétaire International.(FMI)

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu mardi en audience au Palais présidentiel à Nouakchott une délégation du Fonds monétaire international (FMI), conduite par M. Ousmane Diagana, Vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale.

La réunion a abordé les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette institution financière internationale et les moyens de la renforcer et de la développer pour servir le développement économique de notre pays.

Cette audience s’est déroulée en présence du ministre en charge du Cabinet du Président de la République, M. Moktar Diay, et du ministre de l’Economie et du Développement Durable M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh ainsi que du conseiller du Président de la République, M. Sid Ahmed Ould Bouh.