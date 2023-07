Communiqué : ce qu’il faut retenir du premier Conseil des ministres

#ConseilDesMinistresMr

#Conseil_Des_Ministres

#Communiqué_Du_05_Juillet_2023

Le premier Conseil des ministres s’est réuni le mercredi 05 juillet 2023 sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, Président de la République.

Cette réunion de prise de contact a été l’occasion pour Son Excellence Monsieur le Président de la République de donner des orientations générales au nouveau Gouvernement.

À l’entame de la réunion, Son Excellence Monsieur le président de la République a félicité les nouveaux entrants pour la confiance accordée, soulignant qu’ils doivent constituer une valeur ajoutée sur laquelle on peut compter pour insuffler un sang nouveau qui renforce la performance de l’action gouvernementale et augmente son efficacité. Il a ensuite félicité ceux en qui la confiance a été renouvelée, les incitant à redoubler d’efforts pour une mise en œuvre efficiente, efficace et rapide des différents volets du programme gouvernemental.

Aussi, il a exhorté les membres du Gouvernement :

– au respect strict des règles de transparence et des principes de bonne gouvernance dans la gestion des ressources et des affaires publiques et administratives, la restauration des valeurs du travail, le respect du mérite et du droit ;

– à consolider les acquis et favoriser le travail d’équipe ;

– à rattraper le temps perdu en accélérant les activités en cours et en introduisant les nouvelles technologies dans le processus du travail ;

– à mieux communiquer sur les activités de leurs départements ;

– à développer le service public dans son ensemble et à bâtir une administration de proximité, professionnelle et efficace basée sur les résultats, avec un suivi et une évaluation périodique des niveaux d’atteinte des objectifs pour corriger ou réorienter les plans et les programmes ;

– à améliorer la relation entre l’administration et le citoyen afin d’assurer l’égalité d’accès aux services publics et de les rapprocher du citoyen.

De même, il a enjoint les ministres à coopérer et à coordonner l’action gouvernementale, en insistant sur la nécessité :

* d’une concertation permanente entre eux sur les dossiers communs, et qu’elle ne se limite pas aux réunions du conseil ou des comités ministériels ;

* d’instaurer la culture de coordination et de concertation au sein de chaque département ministériel, de manière à ce que chacun soit impliqué dans la prise des décisions et que son avis soit mis à profit.

Donner les directives et consignes

Enfin, il les a instruits à mieux se préparer pour les priorités de l’heure, à savoir :

* la lutte contre les inondations ;

* la préparation de l’année II de l’École Républicaine ;

* la préparation de la campagne agricole 2023-2024.

Par ailleurs, SEM le président de la République a demandé aux Ministres d’œuvrer sans relâche à l’atteinte des objectifs qui leur seront fixés dans leurs lettres de mission.