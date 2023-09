Commerce : Zitouni préside l’ouverture de la foire des produits algériens à Kampala.

ALGER- Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a présidé, vendredi en compagnie du ministre ougandais du Commerce, de l’Industrie et des Coopératives, Francis Mwebesa, l’ouverture de la foire des produits algériens à Kampala (Ouganda), a-t-on appris auprès du ministère.

Dans une déclaration après l’inauguration de la foire, qui réunit 51 entreprises algériennes publiques et privées activant dans différents domaines, M. Zitouni a souligné « l’importance de l’accès des produits algériens aux marchés africains et de l’investissement au niveau continental, conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune », rappelant « la priorité » accordée par le président de la République à l’accès des produits nationaux aux marchés étrangers, notamment le marché africain.

« Nous sommes à Kampala (Ouganda) pour confirmer toutes les décisions prises lors des réunions conjointes et pour mettre en œuvre les instructions des présidents des deux pays », a-t-il poursuivi.

M. Zitouni a relevé, en outre, « les liens historiques entre l’Algérie et l’Ouganda, qui se traduisent aujourd’hui par des relations économiques solides ».

Il a rappelé, dans ce sens, les visites de travail qu’il a effectuées en Mauritanie, au Sénégal, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, pour présenter les produits nationaux sur les marchés de ces pays et faciliter les discussions entre les opérateurs économiques algériens et leurs homologues africains.

Le ministre a également salué « les facilitations et l’accueil » réservés à la délégation algérienne en Ouganda, appelant les opérateurs économiques à « poursuivre leurs efforts pour accéder à ces marchés ».

Pour sa part, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, qui accompagne le ministre dans sa visite, aux côtés de 20 autres hommes d’affaires et de représentants de 51 sociétés algériennes, a fait savoir que cette visite s’inscrivait dans le cadre de « la politique d’intensification des efforts et de l’accompagnement des opérateurs économiques dans la promotion du produit algérien à l’étranger », saluant « la réaction positive » suscitée par les produits algériens auprès de la partie ougandaise.

De son côté, M. Mwebesa a affirmé que la foire « permettra de créer un partenariat entre les sociétés ougandaises et leurs homologues algériennes, qui présentent des produits de qualité selon des normes internationales, et offre une occasion de rencontrer des producteurs algériens et de bénéficier de leur expérience ».

Avant l’inauguration de la Foire, M. Zitouni a discuté avec M. Mwebesa des moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays lors d’une réunion tenue en présence de l’ambassadeur d’Algérie en République d’Ouganda, M. Chérif Walid, du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula et du Directeur général de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie, Hocine Zaoui.

Lors de la réunion, M. Zitouni a souligné l’engagement de l’Algérie à renforcer le partenariat économique entre les deux pays et à encourager les échanges commerciaux et les investissements communs dans divers secteurs, conformément aux orientations du président de la République.

De son côté, M. Mwebesa a affirmé que son pays s’efforcerait de créer un environnement favorable aux affaires et d’encourager les investissements algériens en Ouganda, ajoutant que les portes du marché ougandais étaient ouvertes aux opérateurs économiques algériens et que son pays souhaitait voir les produits algériens y être présents en force.

M.Zitouni a également eu des entretiens avec la présidente de la Chambre de commerce et de l’industrie ougandaise, Mme Olive Kigongo. Le ministre a relevé l’importance de renforcer les échanges commerciaux et d’encourager les investissements communs, dans l’intérêt des économies des deux pays.

Mme Kigongo a, quant à elle, salué les relations amicales et la coopération étroite entre les deux pays, se disant prête à soutenir les efforts visant à renforcer la coopération économique, et faciliter le commerce et les investissements.

Conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, M. Zitouni est arrivé, vendredi, en Ouganda dans le cadre d’une visite de travail, accompagné d’une délégation d’hommes d’affaires, en vue de renforcer les relations économiques entre les deux pays et de faciliter l’accès des produits algériens aux marchés africains.

M. Zitouni présidera, samedi, l’ouverture des travaux du Forum économique algéro-ougandais.

APS