Commerce: ouverture d’une exposition permanente des produits algériens à Nouakchott.

Une exposition permanente des produits algériens, relevant de la Société algérienne des foires et exportations (Safex), a été ouverte mercredi à Nouakchott dans le but de promouvoir les échanges commerciaux entre l’Algérie et la Mauritanie et les autres pays africains, en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

L’espace a été inauguré par les ministres du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni et des Finances, Laaziz Faid, et des ministres mauritaniens des Finances, Islamou Ould Mohamed Mbadi, du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, Lamrabet Ould Banahi, du Gouverneur de la Banque centrale mauritanienne, Mohamed Lemine Dhehby, du président de l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM), Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, en présence de l’ambassadeur d’Algérie en Mauritanie, Mohamed Ben Attou.

L’exposition de plus de 4000 m2 de superficie englobe 59 exposants, dont 50 entreprises privées activant dans divers secteurs comme l’agriculture, l’industrie, la mécanique, les matériaux de construction et les produits pharmaceutiques.Dans une déclaration à l’APS, le directeur général de la Safex, Karim Boukadoum, a indiqué qu’une « équipe de spécialistes en marketing a été formée pour veiller à présenter le produit algérien exposé et à en faire la promotion auprès des sociétés et des opérateurs mauritaniens ».

Source: lexpressiondz.com