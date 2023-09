Deux ministres algériens attendus en Mauritanie Pour inaugurer une banque et une exposition des produits algériens

Deux ministres algériens devraient arriver en Mauritanie pour inaugurer l’exposition des produits algériens et lancer la succursale de l’Union Bank of Algeria en Mauritanie, première coopération économique de ce type.

Selon l’ambassade de la République Algérienne à Nouakchott, le Ministre algérien des Finances, Laaziz FAID, arrivera le vingtième de ce mois pour la première visite du genre dans le but d’inaugurer l’agence Union Bank of Algeria, en compagnie du ministre du commerce et de la Promotion des Exportations, Tayeb Zeitouni.

Le salon annuel des produits algériens en Mauritanie bénéficie d’une ouverture de haut niveau par les deux pays frères, un salon qui offre une opportunité importante à travers la participation de grandes entreprises algériennes des industries alimentaires et électroménagers, et des Industries Lourdes.

Ces produits ont gagné la confiance du consommateur mauritanien et entrent sur les marchés ouest-africains par la porte mauritanienne.

L’Union Banque d’Algérie est financée directement par l’Etat algérien à travers quatre banques publiques : la Banque Nationale d’Algérie, la Banque Extérieure d’Algérie, la Banque Populaire d’Emprunt d’Algérie et la Banque de l’Agriculture et du Développement Rural, et ces banques ont alloué 50 millions de dollars américains pour sa nouvelle succursale en Mauritanie.

C’est également Mohamed Lamine Lebbou, le directeur général de la Banque Nationale Algérienne, qui a conduit les négociations avec les autorités financières mauritaniennes sur les détails de l’implantation de l’Union Bank of Algeria à Nouakchott.

Selon Lebbou, la nouvelle banque vise principalement à financer les exportations des acteurs algériens des secteurs public et privé vers la Mauritanie, à mettre fin au troc actuellement pratiqué aux frontières des deux pays et à mobiliser l’épargne des Algériens résidant en Mauritanie afin d’augmenter les transferts de devises vers l’Algérie.