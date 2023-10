Chers amis (es) Chers (es) compatriotes: j’appelle tous les Mauritaniens

J’appelle tous les Mauritaniens de pratiquer le dialogue et la concertation en Mauritanie pour préserver la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Dans les situations de tension ou de division, le dialogue ouvert et constructif est essentiel pour trouver des solutions acceptables pour tous.

Le dialogue comprend l’écoute attentive et respectueuse des différentes perspectives, l’expression libre des idées, et la volonté de chercher des compromis. Il doit être basé sur le respect mutuel, l’équité et la volonté de construire ensemble un avenir meilleur pour tous les citoyens mauritaniens.

La concertation, quant à elle, implique de réunir les différents acteurs concernés, y compris le gouvernement, les représentants de la société civile, les groupes politiques et les communautés locales, afin de discuter des problèmes, de trouver des solutions communes et de mettre en œuvre des actions concrètes pour faire avancer notre chère maman patrie la Mauritanie.

Il est important de reconnaître la diversité de la société mauritanienne et toutes ces composantes et de prendre en compte les aspirations et les besoins de tous les groupes ethniques, et régionaux. En favorisant un dialogue inclusif et en promouvant la participation de tous les acteurs de la société, nous pouvons construire un consensus autour des principales questions nationales et éviter les conflits et les divisions.

La préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion nationale en Mauritanie est essentielle pour le développement économique et social du pays.

Cela nécessite un engagement sincère de toutes les parties prenantes à travailler ensemble dans un esprit d’ouverture, de tolérance et de respect mutuel.

En encourageant le dialogue et la concertation, nous ouvrons la voie à une société plus harmonieuse, où les différences sont valorisées et où la diversité est considérée comme une force plutôt qu’une source de conflit. C’est également une façon de construire un avenir durable pour les générations futures.

J’espère que votre appel sera entendu par tous les acteurs impliqués en Mauritanie et que des efforts sincères et concertés seront faits pour favoriser le dialogue et la concertation.

Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour la Mauritanie.

*Abdoulaziz DEME*