CHAN-2022 (Angola-Mauritanie): « Se méfier de l’attaque mauritanienne » (Pedro Conçalves).

ORAN – La sélection angolaise visera la victoire contre la Mauritanie, vendredi (17h00) au stade du complexe sportif Miloud-Hadefi à Oran, pour sa deuxième sortie dans le groupe D comptant pour le Championnat d’Afrique des nations (CHAN) des footballeurs locaux, qui se tient en Algérie, a déclaré jeudi son entraineur Pedro Conçalves.

Dans sa conférence de presse d’avant match, animée au même complexe sportif, le technicien portugais a insisté sur » la nécessité de vaincre « , même s’il s’attend à « une mission difficile contre une bonne équipe mauritanienne, notamment sur le plan offensif ».

Il a, en outre, fait savoir qu’il a revu le précédent match de son équipe face au Mali, soldé par un nul (3-3), et tiré les enseignements nécessaires » pour ne pas refaire les mêmes erreurs « .

Les Angolais, qui croyaient tenir les trois points de la victoire au cours de leur première rencontre vu qu’ils menaient 3-1 jusqu’à la 78’, ont fini par se contenter d’un seul point.

Pour Pedro Conçalves aussi, son prochain adversaire, » en dépit de son bon potentiel, n’est pas meilleur que (son) équipe », estimant que le niveau des trois sélections formant le groupe D est » très rapproché ».

Cela l’a poussé à dire qu’il croyait au succès face à la Mauritanie, lequel succès qui pourrait s’avérer la clé de la qualification de son équipe aux quarts de finale, a-t-il souhaité.

Pour sa part, le gardien de but Hugo Marques, a assuré que ses coéquipiers et lui » sont prêts pour passer l’écueil de l’adversaire et poursuivre par là même l’aventure ».

Mots clés : CHAN 2022, CHAN 2023, Football

Source: APS