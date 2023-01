CHAN 2022 : Le Mali croit à la qualification face à la Mauritanie

Après son match nul 3-3 contre l’Angola, le Mali disputera son second et dernier match de poule le 24 janvier contre la Mauritanie. Dans cette poule à trois équipes où seule une équipe se qualifie, le Mali y croit face à la Mauritanie.

Après une folle remontée de 3 buts partout contre l’Angola à la 7ème édition du Championnat d’Afrique des nations, le Mali disputera le 24 janvier son second et dernier match de poule contre la Mauritanie. En attendant ce duel entre les deux voisins de l’Afrique de l’ouest, la Mauritanie va devoir tenir le coup face à l’Angola qui avait donné du fil à retordre à l’équipe malienne. Menés 3-1, Nouhoum Diané et ses protégés avaient fini par arracher le match nul. C’est dire que ce match entre la Mauritanie et l’Angola permettra à l’équipe malienne de tirer tous les enseignements du match contre l’Angola avant le choc tant attendu entre les deux pays voisins de l’Afrique de l’ouest. Interrogé après la folle remontée contre les Angolais, l’entraîneur Nouhoum estime qu’il faudrait toujours croire que la qualification est possible. “Ce qui est essentiel c’est de toujours croire que la qualification est possible. Il faudrait garder le même état d’esprit que lors du match contre l’Angola” a – -il confié.

A noter que le Mali est vice-champion du Chan.

Almihidi Touré

