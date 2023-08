Cérémonie de lancement de la 2ème phase de transfert monétaire en Mauritanie !

Cérémonie de lancement de la 2ème phase du programme de transfert monétaire en Mauritanie !

La cérémonie a été rehaussée par la présence de la ministre de l’action sociale, de l’enfance et de la famille, Madame Safia Mint Ntahah, du délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l’exclusion Taazour – التآزر , du représentant de l’UNICEF en Mauritanie, Marc Lucet, de l’ambassadrice d’Allemagne en Mauritanie, Mme Isabel Hénin et du maire de la commune de Toujounine. D’éminentes personnalités qui ont donc tenu à marquer cette étape cruciale du programme de transfert monétaire.

Cette initiative vise à soutenir 15000 ménages vulnérables avec personnes en situation de handicap, à Nouakchott et dans 9 wilayas en leur offrant une assistance financière essentielle pour améliorer leur qualité de vie et favoriser leur intégration sociale. L’UNICEF et ses partenaires ont réitéré leur engagement et détermination collective à promouvoir la solidarité et l’égalité pour tous.

En marge de cette cérémonie, les participants ont eu l’opportunité de visiter la 7ème opération de cash transfer destinée aux ménages vulnérables avec personnes en situation de handicap. Cette expérience a permis de mieux comprendre les réalités quotidiennes auxquelles ces ménages font face et renforce l’engagement envers leur bien-être.

Ensemble, nous construisons un avenir plus inclusif et solidaire pour notre communauté

Source: UNICEF Mauritanie