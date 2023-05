CENI en Mauritanie : une nouvelle dynamique de changement

Il ne fait aucun doute que dans sa nouvelle édition, la Commission électorale nationale indépendante a connu une nouvelle dynamique de changement qui accompagne l’ensemble de son travail, partant de la gestion stricte du processus de réseautage social et se terminant par la fourniture de statistiques exhaustives sur le processus, du début de ce processus aux heures avant la date limite des candidatures aux législatives, la CENI a par la suite contribué à promouvoir l’accès à l’information, partie intégrante de la liberté d’expression, de la promotion de l’État de droit et de l’instauration de la confiance.

C’est dans ce sens que le porte-parole de la CENI s’est adressé à la presse hier mercredi pour informer le public sur l’état d’avancement des résultats des élections de 2023. Il a rappelé l’importance de l’ouverture de la nouvelle plateforme Myceni.com à un public préoccupé par le déroulement quotidien du processus de dépouillement.

M. Taghiyoullah Ledhem a ensuite annoncé quelques chiffres indicatifs de l’état d’avancement de cet enchaînement des résultats : il a annoncé que sur l’ensemble des bureaux conjoints au niveau national, 72 sont déjà connus.

Au niveau législatif, les résultats de 35 des 54 bureaux ont atteint le niveau des bureaux de la CENI. Concernant le vote des ressortissants mauritaniens à l’étranger, il a en outre déclaré que les résultats montraient que toutes les circonscriptions étaient entrées dans le second tour de scrutin. En Afrique, ce sont les bureaux de vote en Gambie, en Côte d’Ivoire et en Guinée-Bissau. Il s’agit aussi des bureaux de la France, des États-Unis en Europe et dans les Amérique et des bureaux au Qatar, en l’Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis pour l’Asie.

Le porte-parole de la CENI a déclaré que l’atmosphère de l’opération de dépouillement était globalement satisfaisante et que jusqu’à présent, hormis quelques perturbations mineures au démarrage, les bureaux de la CENI n’ont enregistré aucun pépin susceptible d’affecter la crédibilité des bulletins. Le Bureau de la Commission reste ouvert à tout commentaire et toute initiative de ses partenaires pour améliorer la qualité de ses services et assurer le succès global du processus électoral, conclut-il.



Synthèse Ahmed Ould Bettar