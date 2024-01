CAN de foot : Le geste auguste de notre ambassadeur en Mauritanie

Notre ambassadeur en Mauritanie, Mohamed Benattou, a mis en ligne une forte et émouvante déclaration à la fin du match de foot qui a opposé la veille les Fennecs aux Mourabitounes. « Nous exprimons nos sincères et chaleureuses félicitations à nos frères mauritaniens pour cette victoire bien méritée. Mille félicitations et Inchaallah, l’avenir sera encore meilleur. En se maintenant dans la Coupe d’Afrique des Nations, les Mourabitounes réalisent une victoire pour tous les Arabes et le peuple algérien continuera à les soutenir comme il l’a fait au début des matchs de la CAN et poursuivra avec le même engagement et enthousiasme son soutien dans tous les autres matchs à venir des Mourabitounes ». cette courte mais très forte déclaration est renforcée par la photo de notre diplomate en compagnie de sa petite fille. Car, on conçoit aisément qu’il s’agit en quelque sorte d’une sorte d’affaire de famille. Les Mauritaniens, arabes et musulmans, sont nos voisins, nos amis, nos alliés et nos frères aussi. D’ailleurs, dans le cadre du redéploiement tous azimuts de la diplomatie de la nouvelle Algérie, celle-ci a mis le paquet en Afrique, qui incarne l’avenir de même que notre profondeur stratégique, avec une attention toute particulière accordée aux pays voisins et amis. Or, la Mauritanie en fait partie. Au reste, ce n’est pas pour rien qu’une exposition permanente des produits algériens a été inaugurée à Nouakchott, doublée d’une liaison maritime, ainsi que l’ouverture d’une agence bancaire. Dans ce cadre précis, la diplomatie sportive sert a resserrer les liens entre les peuples et les Etats. C’est donc à juste titre que la sortie de notre ambassadeur a été fortement appréciée, et saluée comme il se doit par les supporters tant algériens que mauritaniens. Le fairplay fait partie de nos hautes valeurs. A nous de tirer les leçons de nos défaites sportives, que notre diplomatie a brillamment su transformer en une belle et émouvante victoire. Plein succès à nos frères et voisins mauritaniens pour la suite de cette CAN que les Verts quittent prématurément…

En attendant, le geste auguste de notre ambassadeur est déjà à la Une du site « rapideinfos mauritaniens. https://rapideinfo.mr/message-de-felicitations-a-nos-freres-mauritaniens/

Ali Oussi

lapatrienews.dz