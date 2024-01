Message de félicitations à nos frères Mauritaniens

Nous exprimons nos sincères et chaleureuses félicitations à nos frères mauritaniens pour cette victoire bien méritée.

Mille félicitations et Inchaallah, l’avenir sera encore meilleur.

En se maintenant dans la Coupe d’Afrique des Nations, les Mourabitounes réalisent une victoire pour tous les Arabes et le peuple algérien continuera à les soutenir comme il l’a fait au début des matchs de la CAN et poursuivra avec le même engagement et enthousiasme son soutien dans tous les autres matchs à venir des Mourabitounes.

Mohamed Ben Attou

Ambassadeur d’Algérie