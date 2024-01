CAN 2023 : jour décisif du Cameroun, le programme

Le Cameroun joue sa survie dans la Coupe d’Afrique des nations 2023 – CAN 2023 ce mardi 23 janvier face à la Gambie. Et ceci, lors de la rencontre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes. Ce jour, ce sont les matchs des groupes C et D qui sont prévus.

Le Cameroun joue sa survie dans la CAN 2023 ce jour

Aujourd’hui mardi 23 janvier, dans le groupe C, les Lions Indomptables du Cameroun doivent obligatoirement remporter la confrontation face aux Scorpions de la Gambie. Ces derniers déjà éliminés et n’ayant plus rien à perdre, vont vouloir rentrer au moins avec une victoire. Ainsi, ils vont jouer de manière très décontractée avec les camerounais pour essayer de leur arracher la victoire. Attention donc aux poulains de Rigobert Song à ne pas sous-estimer leur adversaire du jour. La rencontre est prévue à 17h GMT au stade de la Paix de Bouaké.

Quant au Sénégal, leader du groupe, il est prêt pour prouver à nouveau sa compétence dans cette CAN dont il est le tenant du titre. Lors de ce match qui va se jouer au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro face au Syli National de la Guinée, les Lions de la Téranga vont vouloir faire un carton plein avec les 9 points en trois matchs. Mais, les guinéens ne vont certainement pas se laisser faire surtout avec la présence de leur attaquant Mohamed Bayo, vraiment attendu dans cette compétition. Le coup d’envoi est prévu à 17h GMT.

Dans le groupe D, l’Algérie avec ses deux points pour le moment, est l’équipe qui se doit de se battre véritablement pour obtenir 3 points face à la Mauritanie afin d’espérer une qualification. La rencontre aura lieu au stade de la Paix de Bouaké à partir de 20h GMT.

L’Angola et le Burkina Faso un peu en avance sur les deux précédentes équipes, doivent également se battre afin que le meilleur trouve le sommet du groupe D. La confrontation démarre à partir de 20h GMT au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro.

