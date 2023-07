Blasphème- Les autorités consultées sur la question (porte-parole)

Blasphème- Les autorités compétentes consultées sur la question (porte-parole)

Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie et porte-parole du gouvernement, M. Nani Ould Chrougha, a déclaré que les poursuites judiciaires contre le blasphémateur se poursuivaient et que la loi s’appliquerait à lui.

C’est une ligne rouge que le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a ordonné de prendre toutes les mesures nécessaires pour disculper l’État de tout blasphème contre le Prophète Mohammed (paix et salut soient sur lui).

Il a ajouté, en réponse à une question sur le sujet, ce jeudi soir à Nouakchott, accompagné du ministre de l’Agriculture, au moment de commenter les résultats du Conseil des ministres, l’auteur du blasphème n’a pu être identifié qu’après une correction au Baccalauréat, et que les autorités compétentes (le Conseil supérieur des fatwas et des recours gracieux) ont été consultées sur cette question.