Binter reconnecte les Canaries avec Nouadhibou par vol hebdomadaire

BINTER RECONNECTE LES CANARIES AVEC NOUADHIBOU À PARTIR DU MARDI 29 AOÛT

Connaissez-vous les avantages de voler avec la première compagnie aérienne de notre archipel ? “9 passagers sur 10 recommandent de voler avec Binter”

La compagnie opérera un vol hebdomadaire, tous les mardis.

Cette route étend les possibilités de connexion avec la Mauritanie, où la compagnie aérienne opère déjà avec la ville de Nouakchott les lundis, jeudis et samedis

Jeudi, 17 août 2023

Binter va rétablir la connexion entre les Canaries et Nouadibou avec un vol direct hebdomadaire, à partir du mardi 29 août prochain.

Cette nouvelle route contribuera à élargir et à consolider l’offre de liaisons de la compagnie aérienne canarienne avec l’Afrique du Nord-Ouest, plus spécifiquement en Mauritanie, où elle dessert déjà la ville de Nouakchott (NKC) trois fois par semaine avec des vols les lundis, jeudis et samedis.

Le vol décollera de l’aéroport de Gran Canaria (LPA) tous les mardis à 18h30 pour atterrir à l’aéroport de Nouadibou (NDB) à 19h40. Le vol de retour est prévu à 20h25, pour arriver dans l’archipel à 23h30.

Les billets peuvent être achetés à partir du mercredi 16 août, via les différents canaux de vente de la compagnie: la page web www.bintercanarias.com, l’application Binter ou contacter le bureau de Nouakchott au +(222) 45 25 15 36 / +(222) 45 29 53 41 et les agences de voyages.

