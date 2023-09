Bababé: pose de la première pierre d’une nouvelle mosquée à Dioude dieri

Aujourd’hui 27 septembre 2023, journée de pose de la première pierre inaugurant la construction d’une nouvelle mosquée à Dioude dieri un village situé dans le département de Bababé en remplacement d’une ancienne qui date des années 70.

En marge de cette cérémonie à laquelle ont pris part les autorités administratives, sécuritaires,les élus locaux ,les chefs religieux et coutumiers,les notables du village hôte et ceux des villages voisins , un récital du coran ouvre la cérémonie puis suivent les discours, du président du comité chargé de la construction, du premier adjoint au maire,du président de la coordination de l’association de karamoko Alpha,de l’imam et des autorités présentes en l’occurrence le préfet de la moughata.

Pour rappel, cette mosquée a été pour cause de vétusté démolie, pour laisser place à une autre nouvelle répondant aux normes sécuritaires internationales. Cet ouvrage a mobilisé toutes les forces vives du village de toutes catégories confondues( les autochtones et la diaspora) .

Une initiative des jeunes du village via le téléthon qui a pu mettre en place une grosse enveloppe financière pouvant couvrir les travaux de cette entreprise du début à la fin.