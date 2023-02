Bababé: le Parti Insaf impressionné par la cohésion de ses militants Le Président du Parti Insaf impressionné par la cohésion de ses militants et partisans au niveau de la commune de Bababé

L’accueil chaleureux et enthousiaste dont a fait l’objet dernièrement le président du parti Insaf au pouvoir Monsieur Mohamed Maelainine Ould Eyih et sa délégation, au cours de leur visite faite à Aleg, la capitale de la wilaya du Brakna, a été une occasion sacrée pour les forces politiques régionales pour rivaliser en termes d’allégation, de cohésion et de poids politique.

C’est incontestablement, selon les analystes et les observateurs, la commune de Bababé, toute mobilisée dernière son maire et son idôle Ba Abdoulaye Mamadou dit Blé qui a ravi la vedette à cette mobilisation effrénée, sur laquelle, Insaf compte beaucoup pour aller sereinement et avec confiance aux futures législatives, régionales et municipales, prévues au cours de l’été prochain.

En effet, le président du parti au pouvoir n’a pas pu cacher ses bonnes impressions face à cette cohésion exemplaire et rare harmonie exprimées d’une même voix par les bababéiens, tous alignés derrière le parti, à travers leur fidèle et engagé élu, toujours déterminé à œuvrer pour leur bien-être et leur développement Ba Abdoulaye.

Avec de telles assurances politiques, le parti au pouvoir se trouve sans doute à une longueur d’avance sur ses éventuels concurrents aux prochaines consultations électorales niveau de la wilaya du Brakna de manière générale et plus particulièrement au niveau de la commune de Bababé toute acquise à ses orientations et à ses choix politiques

Source: Taqadoum