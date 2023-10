Au sommet de la montagne de Jérusalem, un café avec une coexistence rare dans une ville divisée

Jérusalem – Aroma Espresso Bar, un café moderne niché entre le campus de l’Université hébraïque et le vaste complexe hospitalier et perché à 834 mètres d’altitude, est normalement un centre d’intensité.

Le personnel hospitalier, les professeurs, les conférenciers et les étudiants locaux et internationaux se rassemblent constamment jusqu’au moment où ils prennent un petit-déjeuner rapide ou un café.

Depuis 20 ans, le café offre une atmosphère unique dans une ville profondément ségréguée, un repaire où le personnel médical et les étudiants palestiniens et israéliens peuvent coexister.

Rania Abu al-Hawa, une professeure de mathématiques discrète, dit que c’est un endroit où tout le monde va « se détendre, peu importe d’où il vient ».

« On oublie tout ici ; nous ne pouvons pas faire de politique pendant une heure, puis sortir et nous lever au monde réel. »

C’était le cas jusqu’aux événements récents.

Après que le Hamas a lancé une offensive surprise contre le sud d’Israël le 7 octobre, tuant plus de 1 400 personnes, Israël a répondu par un bombardement aérien généralisé sur la bande de Gaza, ciblant notamment des écoles, des installations médicales et la plus ancienne église de l’enclave où les Palestiniens cherchaient refuge. Plus de 4 100 Palestiniens ont été tués dans les bombardements.

Au comptoir d’Aroma, le personnel palestinien prépare le café pour les clients. Ahmad*, un Palestinien pacifique, prend une commande en arabe avant de lever les yeux et de passer en douceur à l’hébreu au moment où un imposant combattant israélien s’approche du comptoir.

Ahmad dit qu’il a des camarades palestiniens et israéliens au travail. Il est normal de discuter entre eux tous les matins – le café était une bulle, précise-t-il, où les tensions pouvaient être mises de côté.

Aujourd’hui, Ahmad dit qu’il parle moins avec les camarades israéliens qu’il a rencontrés au travail. « C’est risqué », partage-t-il en triant délicatement ses mots.

Aujourd’hui, seule une fraction des clients fréquente le café par rapport à avant. Des chaises, qui sont normalement remplies d’étudiants prenant des photos de boissons haut de gamme et en faisant la publicité dans les médias publics, sont posées sur les tables.

Bien sûr, de nombreux habitués du café le considèrent désormais comme un endroit rare à visiter pour la population mixte de Jérusalem.

Danny, un agent immobilier israélien de 44 ans, émerge d’un immeuble voisin avec une paire de lunettes de soleil noires qui le protègent de la lumière du matin. Il dit qu’il a toujours apprécié ce café parce qu’il choisit de « rester à l’écart de la politique » et que c’est un endroit où « les Arabes et les Juifs aiment aller ».

Il dit que les gens sont concentrés sur leur travail dans la région et qu’il existe toujours des liens positifs entre Palestiniens et Israéliens à l’hôpital et à l’université.

Ahmad dit que le café ne peut servir tout le monde que grâce au « dynamisme spécifique » de la région. Il ajoute que le menu n’est pas casher, ce qui signifie que les Israéliens qui le fréquentent sont plus laïcs et donc plus « ouverts » à la communion avec les non-juifs.

Bien que la plupart du personnel soit palestinien, le café, qui fait partie d’une chaîne de plus de 200 magasins, appartient à des Israéliens et une partie des bénéfices, dit-il, va à l’armée.

Cela a conduit à un différend entre certains Palestiniens concernant le travail au café.

« Certaines personnes m’ont demandé pourquoi vous contribuiez à donner à l’armée ? » » Ahmad partage : » Mais ce n’est pas seulement nous ; Presque toutes les entreprises le font à l’heure actuelle, prenez McDonald’s par exemple.

McDonald’s Israël a récemment annoncé sur ses comptes publics dans les médias qu’il avait distribué des milliers de repas gratuits à l’armée israélienne.

Aroma Espresso Bar avait déjà tenté d’ouvrir ses portes dans un quartier palestinien, mais Ahmad dit qu’il a dû fermer suite à une attaque.

Les tensions récentes ont affecté l’environnement de travail ; le personnel a été invité à ne discuter d’aucun des événements récents.

De nombreux Palestiniens qui travaillent pour des sociétés israéliennes et qui ont parlé à Al Jazeera ont été avertis de ne pas afficher de sentiments pro-palestiniens. Des groupes de défense des droits de l’homme et des avocats ont cité des dizaines de cas dans lesquels des responsables palestiniens ont été suspendus parce qu’ils auraient exprimé leur soutien au Hamas.

Le mont Scopus, où se trouve le café, a un nom en hébreu et en arabe : le premier se traduit par « Montagne des Veilleurs » et le second par « Montagne des Veilleurs ». Les deux noms font allusion au magnifique panorama de la ville antique depuis le café.

Au loin, des murs monolithiques en béton isolent les quartiers palestiniens densément peuplés.

Wad Sub Laban, une étudiante timide d’une vingtaine d’années, gravit un sentier escarpé depuis Issawiya, un quartier palestinien situé sur les pentes escarpées de l’est de la montagne.

Il contourne deux énormes rochers qui séparent la région du parking universitaire ; Deux soldats israéliens sont assis dans un véhicule et surveillent tous ceux qui vont et viennent.

Elle aime aller au café entre les cours et prendre un chocolat chaud, mais sa vision du café comme d’un repaire où les deux côtés peuvent coexister est dépassée, et elle admet que c’est plutôt une question de commodité.

Elle dit que la politique n’est pas abordée uniquement parce que « la plupart des Arabes travaillent à la cafétéria, mais que beaucoup d’étudiants qui visitent sont Israéliens » – il existe donc une dynamique de pouvoir que les Palestiniens savent qu’ils n’ont pas à ébranler le bateau.

*Les noms de certaines personnes ont été modifiés pour protéger leur identité

Source : aljazeera.com