EN DIRECT : Attaque du Hamas du 7 octobre visant à rompre les liens entre l’Arabie saoudite et Israël, selon Biden

L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre visait à perturber l’éventuelle normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite, a déclaré vendredi le président américain Joe Biden. La déclaration de Biden intervient alors que le Hamas a libéré une Américaine et sa fille adolescente que le groupe terroriste avait retenues en otage à Gaza, la première libération de ce type parmi les près de 200 personnes kidnappées par les militants.

Israël a confirmé vendredi que le Hamas avait libéré deux Américains parmi plus de 200 otages kidnappés au début du mois. Aucun détail n’a été donné sur leur situation, mais le président américain Joe Biden s’est empressé de se dire « dépassé » par la nouvelle. Le bilan des morts à Gaza est passé à 4 137 depuis le début des bombardements israéliens menés par le Hamas, a annoncé vendredi le ministère de la Santé de Gaza.

Les événements marquants du mardi 20 octobre :

Le président français Emmanuel Macron a salué la libération de deux otages américains à Gaza, soulignant le rôle du Qatar et espérant que des efforts similaires auraient lieu dans les prochains jours, y compris pour les résidents français.

Les Palestiniens attendent la première livraison de l’aide internationale d’urgence dont ils ont désespérément besoin. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’est rendu vendredi du côté égyptien du poste frontière de Rafah avec Gaza pour surveiller les préparatifs visant à acheminer l’aide à cette enclave déchirée par la guerre.

Le nombre de morts à Gaza s’est élevé à 4 137 depuis le début des bombardements israéliens, a déclaré vendredi le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

FRANCE 24 avec AFP, AP et Reuters

Source : france24.com