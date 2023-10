Au Niger, le président Mohamed Bazoum aurait tenté de s’évader, après des mois de captivité aux mains des putschistes

Détenu au palais présidentiel par les militaires qui ont mené un coup d’État au mois de juillet, le président déchu refuse depuis de démissionner.

Par Le HuffPost avec AFP

NIGER – S’agit-il d’une manœuvre visant à saper encore un peu plus son autorité ou Mohamed Bazoum a-t-il réellement essayé d’échapper à ses geôliers ? Le régime militaire arrivé au pouvoir par un coup d’État fin juillet, a affirmé ce jeudi 20 octobre au soir que le président déchu Mohamed Bazoum, retenu prisonnier depuis le putsch, a tenté en vain « de s’évader ». Plusieurs personnes ont été arrêtées dans le cadre de ce projet d’évasion, ont-ils ajouté.

Jeudi, « autour de 3 heures du matin (4 heures à Paris, ndlr) le président déchu Mohamed Bazoum accompagné de sa famille, ses deux cuisiniers, et deux éléments de sécurité a tenté de s’évader de son lieu de détention », a déclaré le porte-parole du régime, le colonel-major Amadou Abdramane, à la télévision nationale. Il a précisé que cette tentative avait « échoué » et que « les principaux auteurs et certains de leurs complices » avaient été arrêtés. Une enquête a également été ouverte par les putschistes.

Le HuffPost