Attaf s’entretient avec son homologue belge sur les priorités du prochain mandat de l’Algérie au Conseil de sécurité.

ALGER- Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf a reçu, lundi, un appel téléphonique de son homologue belge, Mme Hadja Lahbib, avec qui il a échangé les vues sur les priorités du prochain mandat de l’Algérie au Conseil de sécurité, selon un communiqué du ministère.

La ministre belge a félicité l’Algérie pour son élection en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 2024-2025, et échangé avec M. Attaf les vues sur les priorités du prochain mandat de l’Algérie au sein de cet organe onusien, ajoute le communiqué.

Les deux parties ont passé en revue, selon la même source, le développement des relations entre les deux pays aux volets politique et économique, évoquant également les relations de partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne.

Dans le même contexte, les deux ministres ont échangé les vues « sur plusieurs questions d’intérêt commun, notamment les récents développements dans la région sahélo-saharienne, dans le contexte des défis politiques et sécuritaires auxquels sont confrontés les pays et les peuples de cette région », selon le communiqué.

A noter que l’Algérie a été élue, mardi dernier à New York par l’Assemblée Générale de l’ONU, en qualité de membre non permanent au Conseil de sécurité, pour la période 2024-2025.

L’Algérie entamera son quatrième mandat au Conseil de sécurité à partir du 1 janvier 2024 et ce jusqu’au 31 décembre 2025. L’Algérie a déjà siégé au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent pour trois mandat: 1968-1969, 1988-1989 et en 2004-2005.

