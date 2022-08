Assurés vers 1 Million 800 de la prévision en santé à la prédiction!

Assurés vers 1 Million 800 assurés : de la prévision à la prédiction!

Le ministre de la Santé a déclaré que le gouvernement prévoyait d’augmenter le nombre de citoyens bénéficiant d’une assurance maladie à 1,8 million d’ici 2024. S’adressant à un parterre des journalistes mercredi, le ministre a identifié le nombre d’assurés à 1,2 million au lieu de 600 000.

Le ministre a ajouté qu’il a été décidé de créer un fonds d’assurance volontaire pour garantir 500 000 personnes. Cela montre l’existence d’indicateurs pour améliorer les services médicaux.

Mais combien de temps peut-on prévoir d’assurés ?

Normalement, ce que l’on doit prévoir est ce qui est prévisible mais quand la prédiction se substitue à la prévision, j’avoue que cela dépasse les limites de l’entendement !

L’accès presque évident pour 1 Million 800 assurés à l’horizon 2024 aura surement des implications très particulières et chères puisqu’il s’agit de notre santé et puisque que l’on se repose sur une base « théorique solide ».

Toutefois, les besoins de santé sont sujets à médicalisation. Ils apparaissent comme un choix implicite qui accroît la nécessité d’élaborer une stratégie pour identifier, prioriser et fixer des objectifs rentables pour le pays.

L’assurance maladie ne couvre pas tout .

Dans de nombreux pays, l’assurance ne couvre pas tous les frais.

L’assurance maladie a été introduite au Ghana en 2003, rapporte La Deutsche Welle. Tous les citoyens peuvent s’inscrire moyennant une petite cotisation annuelle. Les adultes paient actuellement environ 30 cedis ghanéens (environ 4,35 euros) et les enfants 6 cedis. Avec une carte santé, vous pouvez obtenir des services dans n’importe quel établissement qui participe aux programmes gouvernementaux.

Cependant, l’assurance peut ne pas couvrir tous les frais. Betty Yawson vit à Accra. Elle se plaignait du coût élevé du traitement pour sa jeune fille. J’ai payé 400 Ghana Cedis (environ 58 €) pour le traitement de ma fille malgré la présentation de ma carte d’assurance.