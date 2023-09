Ashrafi est acclamé pour avoir abordé les problèmes du Cachemire et de la Palestine lors d’une conférence en Mauritanie

Ashrafi est acclamé dans le monde entier pour avoir abordé les problèmes du Cachemire et de la Palestine lors d’une conférence en Mauritanie.

ISLAMABAD, 24 septembre (APP): Le Président du Conseil des Oulémas du Pakistan, Hafiz Muhammad Tahir Mahmood Ashrafi, s’adressant à une conférence internationale tenue en Mauritanie, a mis l’autre jour en évidence les problèmes du Cachemire et de la Palestine de manière retentissante . Représentant de tout cœur le Pakistan, il a reçu de nombreux éloges pour ses réflexions concises et perspicaces de la part des dirigeants mondiaux participant à la conférence.

La conférence, à laquelle ont participé des délégués de 65 pays islamiques, comprenait le Président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et le Secrétaire général de la Ligue Islamique mondiale, le Dr Mohmmad bin Abdulkarim Al-Issa. Ashrafi a souligné que les problèmes de la Palestine et du Cachemire étaient des préoccupations pour la Oumma musulmane (communauté) et que l’unité était essentielle pour les résoudre. Il a exprimé sa foi dans des négociations pacifiques, déclarant que la Oumma musulmane valorisait le dialogue mais ne pouvait tolérer la profanation de ses Écritures sacrées. Il a promis un soutien indéfectible aux frères cachemiris et palestiniens opprimés, promettant d’élever leur voix sur toutes les plateformes internationales. Ashrafi a souligné que les défis actuels auxquels est confrontée la Oumma islamique pourraient être résolus par des négociations, en promouvant le dialogue entre toutes les religions et sectes comme voie vers la paix.

Il a souligné que le Pakistan n’était pas seul dans cette lutte car tout le monde islamique s’y tenait. Il a déclaré que l’Organisation de la Coopération islamique (OCI) et le Royaume d’Arabie saoudite partageaient la position du Pakistan sur le Cachemire. Il a en outre déclaré que l’islam était une religion de paix et que le meurtre injuste d’êtres humains innocents était sans équivoque interdit par la loi islamique. Il a souligné l’importance de maintenir la sainteté du Prophète Muhammad Que la Paix soit sur Sa vie et le respect de tous les livres célestes, prophètes et messagers. Il a souligné que l’OCI et les Nations Unies (ONU) devraient déployer des efforts sérieux pour favoriser l’harmonie interconfessionnelle afin de travailler collectivement pour la paix mondiale.

En conclusion, Ashrafi a exhorté l’OCI et l’ONU à prendre des mesures efficaces concernant ces questions, en assurant la protection des valeurs sacrées et en promouvant l’harmonie interconfessionnelle et interconfessionnelle.