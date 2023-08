Arrivée à Nouakchott du Président de la République en provenance d’Abuja

Son Excellence, le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a regagné Nouakchott, jeudi en provenance d’Abuja (Nigeria), après avoir pris part en tant qu’observateur, les travaux du sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

A son arrivée à l’Aéroport international de Nouakchott Oumtounsy, Son Excellence a été accueilli par le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, le ministre Secrétaire général de la Présidence de la République, les deux ministres Conseillers de la Présidence de la République et des membres du Gouvernement ainsi que par la directrice adjointe de cabinet du Président de la République ; le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la Région de Nouakchott.

Au cours de ce voyage, le Président de la République était accompagné de la délégation suivante :

-Moktar Ould Diay, ministre Directeur de cabinet du Président de la République ;

-Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur ;

-Amedi Camara, ambassadeur de Mauritanie à Abuja ;

-Mohamedou Ould M’Haîmid, conseiller à la Présidence de la République ;

-El Hacen Ould Ahmed, Directeur général du protocole d’État