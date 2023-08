Arrestation de Juan Branco : Des avocats français montent au créneau

Des avocats français ont pris la défense de l’avocat franco-espagnol Me Juan Branco, arrêté, ce samedi à Rosso Mauritanie. Ces derniers exigent la libération de leur confrère. Dans un communiqué, Me François Gibault et Cie dénoncent une méconnaissance des règles de droit international. Ces robes noires s’engagent à exercer les voies de droit adéquates pour mettre fin aux procédures menées contre Me Juan Branco.

« Nous avons été informés de la remise de notre confrère Juan Branco aux autorités sénégalaises par les autorités mauritaniennes, alors que celui-ci s’était rendu dans ce pays régulièrement et en vue d’échapper à la persécution politique qui lui avait été promise au Sénégal », ont écrit Mes François Gibault, Luc Brossolet, Alexandre Ursulet, Robin Binsard.

De leur propre avis, cette remise de Juan Branco aux autorités sénégalaises méconnait les règles de droit international, et expose leur confrère Juan Branco à de graves violations de ses droits humains.

Document :



senegal7