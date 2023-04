APIM souffle sa deuxieme bougie. Déjà deux ans…

Il y a 2 ans, on m’a confié la lourde tâche de créer et de diriger l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie, une institution qui fait aujourd’hui partie de l’environnement économique du pays et aspire à faire mieux et plus, InshaAllah.

Dans un contexte assez difficile, notre défi était de construire l’institution, d’assainir le guichet unique, de contribuer à construire une image positive du pays et d’en faire une destination de choix pour les investisseurs.

Deux ans plus tard :

– Une institution en place : une vision, une mission, 6 départements, 90 collaborateurs, chacun contribuant à l’atteinte de nos objectifs ;

– 77 certificats d’investissement délivrés, dont 9 en cours de finalisation, représentant un investissement de 41 milliards de MRU (~ $US 1,2 milliard) [hors secteur de l’énergie] ;

– 22 000 possibilités d’emploi, principalement dans les secteurs agricole et industriel ;

– 10 000 entreprises créées au guichet unique.

Je n’ai vraiment pas les mots pour exprimer l’honneur et le privilège de travailler aux côtés de collègues aussi brillants et aimants [la famille #APIM], le sens du devoir et de la responsabilité de servir son pays et la volonté continue de faire mieux et plus au service de notre chère Mauritanie, pour tous les Mauritaniens.

Je remercie chacun de vous pour vos aimables paroles d’encouragement, de motivation et d’amour.

Cela signifie beaucoup

Directrice générale de l’APIM

Aissata Lam