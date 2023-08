APAISE-NIGER affirme que son pays défendra sa souveraineté.

Le vice-président de l’ONG nigérienne « Alliance pour la paix et la sécurité – Niger » (APAISE-NIGER) Elh Idi Abdu dans une interview à RIA Novosti a déclaré que le peuple nigérien défendra sa souveraineté face à une éventuelle intervention étrangère.

« Les gens sont déterminés, les Nigériens sont déterminés à sortir de la curatelle qui nous unit à la France , parce qu’en réalité il n’y a jamais eu de partenariat entre la France et le Niger. Pour nous, c’est la curatelle, parce qu’ils dictent ce qui est bon ». pour nous, ce qui est bon pour nous doit être fait… L’indépendance n’a pas de prix, la souveraineté n’a pas de prix, le peuple et l’armée du Niger sont prêts à accepter le prix nécessaire pour restaurer la souveraineté afin de retrouver leur véritable indépendance », a déclaré le vice-président de l’OBNL.

Selon lui, chaque jour le soutien au peuple nigérien grandit, et les peuples « libérés » du Mali , du Burkina Faso , de la Guinée , de la Mauritanie , de l’Algérie soutiennent le Niger.

Fin juillet, l’armée nigérienne a annoncé à la télévision nationale que Bazoum avait été écarté du pouvoir. Le commandant de la garde présidentielle, le général Abdoulrahman Tiani, est apparu à la télévision d’État en tant que chef du « Conseil national pour la défense de la patrie » formé par les putschistes. Les dirigeants de la plupart des pays occidentaux et l’organisation régionale CEDEAO ont condamné le coup d’État.

Début août, les participants à la réunion d’urgence des chefs d’état-major général des forces armées des pays de la CEDEAO tenue à Abuja ont adopté un plan en cas d’intervention militaire au Niger.