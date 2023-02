Aminetou Sadegh nommée au poste de Coordinatrice Finances et Administration à CWP Global.

Aminetou Sadegh nommée au poste de Coordinatrice Finances et Administration à CWP Global.

L’australien CWP vient d’être nommée au poste convoité de Coordinatrice Finances et Administration de la société, la mauritanienne Aminetou Sadegh.

Une promotion méritée pour cette cadre de haut niveau qui est parvenue à gagner la confiance de ce groupe énergétique basé à Newcastle, en Australie et qui opère actuellement en Mauritanie, en vertu d’un accord-cadre, portant sur le développement d’un méga projet d’hydrogène vert devant nécessiter un investissement de 40 milliards de dollars.

Il s’agit de l’un des plus grands projets d’hydrogène vert du continent africain. Baptisé « AMAN », le projet vise une capacité de production de 1,7 million de tonnes par an d’hydrogène vert ou 10 millions de tonnes par an d’ammoniac vert pour une utilisation locale et l’exportation.

Et pour y parvenir, l’entreprise compte développer une capacité de production d’électricité de 30 GW. C’est presque trois fois la capacité installée d’une nation comme le Maroc, 10,55 GW en 2020 selon l’Office national de l’électricité et de l’eau potable du Maroc (Onee). La puissance souhaitée par CWP sera obtenue à travers le développement d’une capacité éolienne de 18 GW et 12 GW pour le solaire.

