Allez les Mourabitounes.

On ne peut rien reprocher à nos braves joueurs. Ils sont victimes de la morosité ambiante, car le pays n’est pas dans une dynamique victorieuse. On n’est pas en train de gagner contre la corruption, ni contre la pauvreté, ni contre le chômage. Je ne vois pas comment on pourrait gagner au football, alors que la culture dominante et le mode de gouvernance du pays incitent à la paresse, à la nonchalance, au désordre, à l’insouciance, à l’amateurisme et à l’improvisation…

Bref, les mêmes causes produisent les mêmes effets.

Pour gagner, il faut commencer par se retrousser les manches, pour relever les défis du développement, puis mettre en place les conditions d’une transformation radicale de notre état d’esprit, en insufflant une vraie culture de la réussite, par la promotion de la créativité et des talents de notre jeunesse.

Mohamed El Mounir