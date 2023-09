Algérie : le MDN clarifie l’interception de trois jet-skis dans les eaux nationales.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a apporté, hier, des précisions relatifs aux trois jet-skis ayant franchi clandestinement les eaux territoriales algériennes, révélant la vérité de ce qui s’est passé alors, soulevant ainsi la confusion et mettant à nu les mensonges du Makhzen à ce sujet.

Le communiqué du ministère indique qu ‘ « une unité des Garde-côtes, relevant de la Façade Maritime Ouest/2ème RM, a intercepté, dans la soirée du mardi 29 août 2023 à 19 h 47, trois (03) jet-skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales. Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s’arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d’obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses » ».

Le communiqué du ministère de la Défense nationale a tenu à rappeler que cette zone frontalière maritime observe une activité accrue des bandes de narcotrafics et du crime organisé, notant que « devant l’obstination des passagers desdits jet-skis, les personnels des Garde-côtes ont procédé à des tirs de sommation. Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s’immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite ».

« Mercredi 30 août 2023 à 17 h 00, et lors d’une autre patrouille des Garde-côtes, un cadavre de sexe masculin non identifié a été repêché, présentant un impact de balle par arme à feu. Le cadavre a été ensuite transféré vers la morgue de la polyclinique de Marsa Ben M’hidi à Tlemcen », précise la même source », a ajouté le communiqué du ministère.

Après ses clarifications complètes sur la question, le ministère de la Défense nationale a appelé les différents médias nationaux, les pionniers des médias sociaux et les citoyens à ne pas se laisser égarer par les informations tendancieuses qui circulent et qui visent à nuire à l’image honorable de l’Armée nationale populaire.

La déclaration du ministère intervient à un moment où les médias du Makhzen tentent d’enflammer l’opinion publique face à cet incident, en accusant les autorités algériennes de leur responsabilité, sans s’appuyer sur des arguments et des preuves objectifs, car ils ont exploité la question pour attiser la sédition au niveau populaire.

Il est bien connu que la violation des frontières territoriales maritimes entraîne des sanctions, le droit international accordant à l’État territorial le droit d’exercer ses procédures légales.

Depuis la rupture de ses relations avec le Maroc le 24 août 2021, l’Algérie s’efforce de passer sous silence les provocations pratiquées par le Makhzen à travers ses porte-parole médiatiques, tout en insistant pour faire passer ses poisons de drogue à travers les frontières occidentales, comme en témoigne ce qui est saisi chaque semaine par des détachements de l’Armée Nationale Populaire et divers intérêts de sécurité nationale à partir de centaures de Kif transformés et de cannabis indien.

Les provocations de Makhzen ne s’arrêtent pas là, un régime déplorable qui a osé à deux reprises utiliser des drones hors de son territoire pour tuer des citoyens algériens à bord de camions transportant des produits commerciaux entre la Mauritanie et l’Algérie.

Face à la contagion de ses hostilités, qui ont contraint l’Algérie à rompre ses liens avec lui, notamment après son implication dans les incendies de forêt en Algérie il y a deux ans et sa tentative de jouer la carte de l’unité nationale, l’Algérie a agi avec sagesse et sérénité. La réponse du Maroc à ces actions provocatrices a violé la logique et toutes les frontières normatives, comme en témoigne la déclaration du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a souligné que rompre les relations avec le Maroc était un choix judicieux pour éviter une dangereuse escalade.

