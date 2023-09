Précisions du MDN concernant les trois jet-skis ayant franchi clandestinement les eaux territoriales algériennes

ALGER – Le ministère de Défense nationale a tenu à apporter des précisions, dimanche, concernant l’affaire des trois jet-skis ayant franchi clandestinement les eaux territoriales algériennes dans la soirée du mardi 29 août 2023, indique un communiqué du MDN.

« Lors d’une patrouille de sécurisation et de contrôle au niveau de nos eaux territoriales, une unité des Garde-côtes, relevant de la Façade Maritime Ouest/2ème RM, a intercepté, dans la soirée du mardi 29 août 2023 à 19H47, trois (03) jet-skis ayant franchi clandestinement nos eaux territoriales. Après avoir lancé un avertissement sonore et les avoir sommés de s’arrêter à plusieurs reprises, les mis en cause ont refusé d’obtempérer et ont pris la fuite en effectuant des manœuvres dangereuses », note le communiqué.

« Compte tenu que cette région maritime frontalière enregistre une activité accrue des bandes de narcotrafic et du crime organisé, et devant l’obstination des passagers desdits jet-skis, les personnels des Garde-côtes ont procédé à des tirs de sommation. Après plusieurs tentatives, des coups de feu ont été tirés contraignant un des jet-skis à s’immobiliser, alors que les deux autres ont pris la fuite », ajoute le communiqué.

« Mercredi 30 août 2023 à 17h00, et lors d’une autre patrouille des Garde-côtes, un cadavre de sexe masculin non identifié a été repêché, présentant un impact de balle par arme à feu. Le cadavre a été ensuite transféré vers la morgue de la polyclinique de Marsa Ben M’hidi à Tlemcen », précise la même source.

Dans ce contexte, le ministère de la Défense nationale « appelle les divers médias nationaux, les utilisateurs des réseaux sociaux et les citoyens à ne pas prêter attention aux fausses informations qui circulent visant à nuire à l’image honorable de l’Armée nationale populaire », conclut le communiqué.

APS