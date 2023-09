Deux touristes entrés dans les eaux algériennes ont été abattus

Deux des quatre touristes franco-marocains partis en jet ski depuis la station marocaine de Saïdia ont été abattus par les garde-côtes algériens.

Mohamed Kissi, l’un des membres du groupe qui a réussi à rentrer à Saïdia, a déclaré qu’ils s’étaient perdus et qu’ils étaient à court de carburant. Kissi, dont le frère a également été tué dans l’incident, a déclaré : « Un bateau algérien s’est dirigé vers nous et les gens à bord du bateau nous ont tiré dessus. « Je n’ai pas été abattu, mais ils ont tué mon frère et mon ami », a-t-il déclaré.

Un troisième homme, Smail Snabe, également franco-marocain, a été arrêté par les garde-côtes algériens et a fait une déclaration au procureur mercredi, selon le média marocain Le360.

L’incident a suscité l’indignation au Maroc après qu’un pêcheur a publié une vidéo d’un corps sans vie dans la mer.

Il est avancé que cette tragédie pourrait attiser les tensions entre l’Algérie et le Maroc.

Le Maroc et l’Algérie entretiennent des tensions de longue date, principalement à propos du territoire contesté du Sahara occidental.

Les deux pays partagent une frontière de près de 2 000 kilomètres.

La frontière a été fermée en 1994 et l’Algérie a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en 2021, accusant Rabat d’« actes hostiles ».