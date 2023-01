Al Rabie : Un nouveau lait UHT 100% mauritanien lancé par le groupe Ben Teyba

La société laitière mauritanienne Ben Teyba a lancé Al Rabie, le premier lait longue conservation (UHT) produit en Mauritanie. Al Rabie est disponible en trois différents formats afin de servir le besoin des consommateurs. Un 1er format Tetra Brik® Aseptic 500ml Slim qui sera suivi d’un format individuel dans un emballage Tetra Brik® Aseptic Slim 200ml avec paille, et plus tard un format en 1 litre plus adapté à un usage familial.

« Nous sommes fiers d’accompagner l’un des 1er producteurs locaux de lait UHT mauritanien. Au cours de notre parcours d’innovation, nous avions identifié et convenu de plusieurs lancements stratégiques qui auraient lieu en 2022 et 2023. Tous ces lancements arrivent dès à présent sur le marché, à commencer par l’introduction du lait UHT Al Rabie dans un emballage Tetra Pak aseptique, pratique pour les consommateurs et éco-responsable » déclare Gherras Hamid, directeur commercial Tetra Pak Maghreb.

« Nous sommes ravis d’avoir lancé le 1er produit local de la gamme UHT. Pour assurer une qualité optimale, nous avons opté pour la technologie et le packaging de Tetra Pak, le leader mondial du conditionnement et un réel partenaire dans nos réflexions d’innovations futures. Nous espérons ainsi lancer bientôt d’autres produits dans la gamme UHT, sains et nutritifs pour les consommateurs mauritaniens », remarque le Directeur Général de Ben Teyba.

La consommation du lait en Mauritanie :

Avec une consommation par habitant de lait et de ses dérivés jusqu’à six fois supérieure à la consommation moyenne en Afrique subsaharienne, les produits laitiers restent essentiels au régime alimentaire mauritanien ce qui représente aujourd’hui un réel potentiel de croissance pour les producteurs et les industriels locaux.

Source: financialafrique