AGD: présentation du rapport des observatoires du programme FORSS dsurans la lutte contre le VIH/SIDA en Mauritanie

L’Association des Gestionnaires pour le Développement (AGD) convie la presse à une conférence de presse ce 24 décembre prochain à 10h à Azalay hôtelhotel ..

A cette occasion, l’AGD créée en 2003 présentera à la presse le rapport des observatoires, un outil de veille communautaire lancé en janvier 2021 en Mauritanie .Cet outilqui vise à collecter des données probantes par des collectes d’information dans les unités de prise en charges à Nouakchott, Nouadhibou, Rosso (pour le moment) pour l’amélioration des services de prise en charge du VIH/SIDA en Mauritanie.

Ce travail des observatoires (entre autre) se tient dans le cadre de la mise en œuvre du programme FORSS, lancé en juin 2018 à travers associations locales comme Al Shehab –(Égypte), ATP+ Tunisie), M-Coalition (Liban), RDR (Maroc), AGD – (Mauritanie).

L’objectif de ces collectes périodiques, est de « raconter l’histoire derrière les chiffres ». Ce travail permet de donner de la place au plaidoyer en vue d’éclairer l’opinion par les preuves basées sur des données probantes . probantes. Ces données font ressortir les principaux constats et recommandations.

La Mauritanie, à l’instar des autres pays de la région MENA, connaît une épidémie de VIH dite concentrée.

Cette méthode de collecte permet de réunir un volume d’informations conséquent et de les catégoriser pour offrir une photographie représentative de la situation. Les données qualitatives sont, elles, collectées via des questions « ouvertes », et des groupes de discussion, afin d’approfondir certaines problématiques relevées grâce aux questionnaires. Les données sont ensuite analysées afin de prendre en compte différentes dimensions : la disponibilité, la stigmatisation et l’accessibilité des produits et services, l’adéquation des services aux besoins, et l’acceptabilité.

A travers cette conférence de presse l’AGD vous présentera les 2 rapports des observatoires couvrant la période Avril 2021 à maintenant.

Awa Seydou TRAORE

Chargée de Communication et Plaidoyer