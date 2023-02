Abdel Aziz Ould Dahi met sur pied Richat-Partners.

Plusieurs fois ministre et un temps gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM), Abdel Aziz Ould Dahi est aujourd’hui tourné vers le privé où il est aux commandes d’une société qu’il a créée en 2022 et baptisée «Richat-Partners». La société ambitionnerait « d’accompagner la double transition digitale et énergétique qui se traduit par une multiplication des projets à tous les niveaux de décision du pays». Richat-Partners propose aux acteurs mauritaniens « un accompagnement qui leur permette de satisfaire aux exigences des standards professionnels internationaux » et « d’assurer aux investisseurs internationaux un accompagnement décisif pour prospecter le marché mauritanien». La société à de grandes ambitions dans ces deux secteurs novateurs et fait de l’efficacité de son action son sacerdoce. Bon vent.

ladepeche.mr