« A Scent of John Ruskin in Tanzania » de Ely Ould Sneiba vient de recevoir une distinction accordée par la

« Literary Titan », une Association internationale d’éditeurs, d’écrivains et de professeurs férus d’ écriture littéraire. C’est une consécration, un honneur pour lui et pour la Mauritanie.

Cette récompense est aussi sans doute une belle appréciation de ce travail de recherche qui a enrichi la culture mondiale.

Homme politique mauritanien accompli, diplomate, ancien professeur d’université et auteur avec une vaste expérience académique et politique. Ancien professeur d’université, il est titulaire de plusieurs diplômes, dont un doctorat en littérature et civilisation anglaises, et maîtrise les domaines des études anglaises, des relations internationales et des sciences politiques. Auteur de plusieurs livres sur des sujets allant de l’influence politique de John Ruskin en Afrique à la crise ethnique dans sa Mauritanie natale, sur l’anticapitalisme, le syndicalisme et « Essay on Hung Gandhi’s Legacy » dans les principales revues internationales.

Ely Ould Sneiba a apporté d’importantes contributions à la vie politique en Mauritanie et reste déterminé à promouvoir le changement démocratique et la moralité publique.

En tant qu’ancien porte-parole du chef de l’Etat et membre de l’opposition démocratique, il a démontré ses compétences diverses en jouant un rôle clé dans la formation du paysage politique du pays.

« A Scent of John Ruskin in Tanzania est une analyse politique critique de l’œuvre de John Ruskin.

Ruskin était un philosophe, critique et polymathe anglais accompli à l’époque victorienne. De nombreux grands hommes du monde, tels que Mahatma Gandhi, ont utilisé cette théorie pour proposer des idées de changement social. Ce livre traite de l’application du ruskinisme en Afrique, en particulier dans le contexte politique de la Tanzanie.