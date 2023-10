À quoi sert une commission d’enquête parlementaire !

Beaucoup de nos compatriotes m’ont demandé à quoi ça sert la mise en place d’une commission parlementaire d’enquête sur des crimes commis dans un pays et qui peut servir à plusieurs fins importantes. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles je pense qu’une telle commission peut être mise en place :

D’abord de faire la lumière sur les crimes : une commission d’enquête parlementaire peut être créée pour enquêter sur des crimes afin de faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé. Cela permet de recueillir des preuves, des témoignages et des documents pour comprendre les circonstances entourant les crimes et établir les responsabilités.

Garantir la justice : L’enquête menée par une commission parlementaire peut contribuer à garantir que les auteurs de crimes soient traduits en justice. Les conclusions et les recommandations de la commission peuvent aider les autorités compétentes à prendre des mesures pour poursuivre les criminels et les traduire en justice.

Pour prévenir la répétition des crimes : une commission d’enquête peut également servir à identifier les causes profondes des crimes et à formuler des recommandations pour éviter leur répétition à l’avenir.

Cela peut impliquer des recommandations de réformes législatives, de renforcement des institutions, de sensibilisation ou de renforcement des mécanismes de prévention des crimes.

Pour restaurer la confiance du public : lorsque des crimes graves sont commis, cela peut ébranler la confiance du public dans le système judiciaire et les institutions gouvernementales.

Une commission d’enquête transparente et indépendante peut contribuer à rétablir la confiance du public en montrant que des mesures sont prises pour enquêter sur les crimes et prendre des mesures pour garantir que cela ne se reproduira pas.

Pour documenter l’histoire et préserver la mémoire : une commission d’enquête peut jouer un rôle important dans la documentation de l’histoire et la préservation de la mémoire collective.

Les conclusions et les rapports produits par la commission peuvent servir de référence historique et contribuer à la reconnaissance des victimes des crimes.

Il convient de noter que la mise en place d’une commission parlementaire d’enquête doit se faire conformément aux procédures légales et aux principes de transparence, d’impartialité et d’indépendance. Cela garantit que l’enquête est menée de manière juste et équitable, et que les conclusions et les recommandations de la commission sont crédibles et fiables.

© Abdoulaziz DEME