6e sommet extraordinaire des chefs d’Etat du G5 Sahel: voici les décisions majeures prises.

Le 6e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d’Etats du G5 Sahel a accouché quelques décisions majeures. Elles touchent la sécurité et le développement dans la zone.

La rencontre a été convoquée pour revoir le fonctionnement actuel de l’organisation et de faire des recommandations urgentes en vue de sa redynamisation. Au cours des travaux, plusieurs décisions ont été prises sur des aspects notamment sécuritaires et de développement.

Sur la situation sécuritaire,

Les Chefs d’État et de délégations ont noté:

Que la situation sécuritaire et humanitaire dans l’espace G5 Sahel et dans sa périphérie demeure préoccupante en dépit des efforts consentis.

Les Chefs d’États et de délégations ont réitéré leur ferme condamnation des attaques récurrentes visant les populations civiles, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), les infrastructures socioéconomiques et exprimé leur solidarité à toutes les victimes duterrorisme au Sahel. Ils ont réaffirmé leur attachement à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l’espace G5 Sahel;

Les Chefs d’État et de délégation ont réaffirmé leur détermination à poursuivre solidairement la lutte contre le terrorisme dans le respect des droits humains, du droit international humanitaire et du droit des réfugiés; à travailler à la réinstallation des populations déplacées et à accélérer le retour de l’État dans les zones sécurisées. En outre, ils ont insisté sur la nécessité de promouvoir la solidarité entre les Etats membres à travers des soutiens mutuels;

Ils ont pris note des difficultés de fonctionnement du dispositif de défense et de sécurité du G5 Sahel prenant en compte le renforcement des capacités des acteurs avec des structures de formation que sont le Collège de défense du G5 Sahel à Nouakchott, le Collège sahélien de sécurité jadis à Bamako et l’Académie régionale de police à Koundoul (Tchad); la collecte des informations et le partage de renseignements à travers la Plateforme de coopération en matière de sécurité à Nouakchott et le Centre de fusion des renseignements à Niamey; l’analyse stratégique et l’alerte précoce avec le Centre sahélien d’analyse des menaces et d’alerte précoce à Ouagadougou.

En termes de développement, les dirigeants du G5 Sahel ont été informé de la proposition d’une nouvelle Stratégie de développement et de sécurité (SDS) des pays du G5 Sahel et du Programme d’investissements prioritaires (PIP) 2023-2025, qui sera soumis au Conseil des Ministres. Dans la même veine, ils ont:

relevé à cet effet la nécessité d’adapter les différents documents stratégiques et opérationnels aux réalités actuelles de l’Organisation;

souligné l’importance de consacrer, dans cette dynamique, l’approche territoriale définie dans le Cadre d’Actions prioritaire intégré (CAPI) du G5 Sahel et de travailler à une bonne implication de l’ensemble des parties prenantes dans la démarche;

rappelé leur engagement à concrétiser les projets structurants et stratégiques renforçant l’intégration régionale et la création d’opportunités dans tous les domaines. Ils ont invité le Conseil des Ministres à prendre les dispositions pour poursuivre les projets du chemin de fer et de la compagnie aérienne du G5 Sahel.

Sur la redynamisation de l’organisation,

Les Chefs d’États et de délégations, après examen du rapport du Secrétaire Exécutif ont pris acte du retrait du Mali du G5 Sahel et réaffirmé leur volonté de préserver et de consolider cet important cadre de coopération et de coordination entre les quatre pays;

Les Chefs d’État et de Délégation ont insisté sur l’importance de la mobilisation de la Communauté internationale aux côtés des pays membres et ont lancé un appel à l’implication et l’engagement de tous les partenaires pour soutenir la nouvelle dynamique;

Les Chefs d’État et de Délegation saluent l’engagement de la Communauté internationale notamment, l’Union européenne, la Coalition pour le Sahel et l’Alliance Sahel, à accompagner les efforts des pays du G5 Sahel et l’appellent à réhausser son soutien à la hauteur des enjeux de sécurité, du développement;

Les Chefs d’État et de Délégation ont décidé, par ailleurs, de tenir leur prochain Sommet ordinaire, à Niamey, en République du Niger.

