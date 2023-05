1er mai – Le président de la République félicite les travailleurs dans son tweet

Le président de la République félicite les travailleurs dans son tweet à l’occasion de la célébration du 1er mai, Journée internationale des travailleurs, commémorée sous le thème : « Résilience et travail décent : agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et de l’inclusion sociale »

Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a félicité les travailleurs, il a salué également leur rôle exceptionnel dans l’avancement de la locomotive du développement et du progrès.

نحتفل اليوم بالعيد الدولي للعمال، وهي مناسبة لتوجيه التهانئ للعمال الشرفاء في بلادنا، والإحتفاء بدورهم البارز في الدفع بعجلة التنمية والبناء وتجسيد قيم التضحية والبذل للوطن.

كل عام وأنتم بخير! — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) May 1, 2023

« Aujourd’hui, nous célébrons la Journée internationale des travailleurs, qui est l’occasion de féliciter les honorables travailleurs de notre pays et de célébrer leur rôle exceptionnel dans l’avancement de la roue du développement et de la construction et dans l’incarnation des valeurs de sacrifice et de dévouement à la patrie. » A tweeté, le président.